روسیه: استارلینک تهدیدی جدی علیه کشورهای مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت: استفاده از سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای مشابه استارلینک به طور فزاینده‌ای برای مداخله در امور داخلی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند و این روند در حال تبدیل شدن به تهدیدی گسترده است.

وی با اشاره به شواهد ارائه شده توسط ایران درباره استفاده و واردات غیرقانونی استارلینک به این کشور، چنین رخدادهایی را بی‌اعتنایی اپراتورهای ماهواره‌ای و حامیان آنها به قوانین کشورهای مستقل توصیف کرد.

این دیپلمات گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ شواهدی درباره استفاده از پایانه‌های استارلینک برای هماهنگی اغتشاشات ارائه کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰ کشور، از استفاده غیرقانونی از چنین سامانه‌هایی آسیب دیده‌اند.

زاخارووا با اشاره به اینکه در ایران همچنان دستگاه‌های غیرقانونی استارلینک شناسایی می‌شوند، گفت: این در حالی است که اپراتور این سامانه از امکان تعلیق خدمات به‌صورت از راه دور سخن گفته است. این وضعیت، رویکردی تمسخرآمیز نسبت به قوانین کشورهای مستقل است.

۲۵ سپتامبر، «الکساندر استوب» رئیس‌جمهور فنلاند از ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت «اسپیس‌ایکس» خواست پوشش استارلینک را گسترش دهد تا اوکراین بتواند از ارتباطات ماهواره‌ای برای حمله به موشک‌اندازهای روسیه که موشک‌های بالستیک پرتاب می‌کنند، استفاده کند.

پس از آن، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه ای اعلام کرد که ارائه احتمالی سامانه‌های استارلینک برای انجام حملات در عمق خاک روسیه، اقدامی بالقوه خطرناک و نسنجیده خواهد بود.