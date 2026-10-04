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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

هشدار روسیه به آمریکا درباره جنگ تمام‌عیار در فضا

هشدار روسیه به آمریکا درباره جنگ تمام‌عیار در فضا

معاون شورای امنیت روسیه به واشنگتن هشدار داد که از کارانداختن ماهواره‌های این کشور، منجر به یک جنگ تمام‌عیار در فضا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه در کانال تلگرامی خود نوشت: از کارانداختن منظومه ماهواره‌ای روسیه موسوم به «راسوت» به معنای وقوع جنگ در فضا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد از کارانداختن ماهواره‌های روسیه از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مطرح شده است، هشدار داد این اقدام به یک جنگ تمام‌عیار در فضا منجر خواهد شد.

مدودف نوشت: «امیدوارم آمریکایی‌ها این موضوع را درک کنند. زیرا در آن صورت، ماهواره‌های استارلینک آنها که در مدار پایین زمین قرار دارند، مانند اسباب‌بازی‌هایی که از درخت کریسمس خشک‌شده پایین می‌ریزند، سقوط خواهند کرد.»

معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه گفت: فضا مکان بسیار محدودی است و باید در این فضا به یکدیگر احترام بگذاریم.

کد مطلب 6967346

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