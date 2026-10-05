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کد مطلب 6968468
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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

فدوی: تولید سلاح بعد از جنگ رمضان قابل مقایسه با مصرف آن نیست

فدوی: تولید سلاح بعد از جنگ رمضان قابل مقایسه با مصرف آن نیست

سردار فدوی گفت: میزان تولید سلاح‌ها پس از جنگ رمضان با حجم سلاح‌های مصرف‌شده قابل مقایسه نیست.

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