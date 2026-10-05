دریافت 1 MB کد مطلب 6968468 https://mehrnews.com/x3dfkF ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ کد مطلب 6968468 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ فدوی: تولید سلاح بعد از جنگ رمضان قابل مقایسه با مصرف آن نیست سردار فدوی گفت: میزان تولید سلاحها پس از جنگ رمضان با حجم سلاحهای مصرفشده قابل مقایسه نیست. کپی شد مطالب مرتبط فدوی: آمریکا کشتیها را مجبور به عبور از جنوب تنگه هرمز کرد سردار فدوی: مردم ایران بهاندازه سر سوزنی از آمریکا هراسی ندارند فدوی: اگر دشمن دوباره به ایران حمله کند، پاسخ سنگینتر خواهد بود برچسبها ایران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سلاح سردار فدوی
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