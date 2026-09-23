به گزارش خبرنگار مهر، دریادار علی فدوی شامگاه چهارشنبه، در اجتماع شبانه مردم در میدان امام خمینی(ره) ورامین با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: بیش از شش ماه است که مردم ایران برای امری مهم پای کار آمده‌اند و اگر ملتی اراده کند در برابر مستکبران بایستد، خداوند توان ایستادگی را به آن ملت خواهد داد.

وی افزود: مردم ایران در جریان جنگ‌های اخیر استقامت و پایداری خود را نشان دادند و ان‌شاءالله در اثر این استقامت، خداوند پیروزی بزرگی را نصیب امت اسلامی خواهد کرد.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به سابقه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در جنگ‌های اخیر فقط آمریکا در برابر ایران قرار نداشت، بلکه مجموعه‌ای از قدرت‌های غربی و رژیم صهیونیستی نیز حضور داشتند، اما آنها به اهدافی که اعلام کرده بودند دست پیدا نکردند.

فدوی با بیان اینکه محاسبات دشمن صرفاً بر مبنای مسائل مادی است، گفت: در محاسبات جبهه حق، خداوند و باورهای دینی وجود دارد و ما بر اساس همین باورها پای کار بوده‌ایم و خواهیم بود.

وی درباره وظیفه نیروهای مسلح و سپاه در تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: سپاه حتی یک ۲۴ ساعت را برای انجام تکلیف خود از دست نداده و همواره توان و قدرت خود را افزایش داده است و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه تأکید کرد: اگر در اثر اشتباه محاسباتی، دشمن دوباره به ایران حمله کند، پاسخ ایران بسیار سنگین‌تر از گذشته خواهد بود و دشمنان خواهند دید که جبهه حق چگونه در برابر آنها ایستادگی می‌کند.

فدوی اتحاد و همبستگی را از عوامل مهم استمرار انقلاب اسلامی دانست و افزود: وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده و باید همچنان مورد مراقبت قرار گیرد؛ چراکه کوچک‌ترین اختلاف می‌تواند این مسیر را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: مردم با قوت و اطمینان پای کار هستند و به وعده خداوند باور دارند.

فدوی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های اخیر خاطرنشان کرد: ما برای حفظ انقلاب اسلامی هزینه داده‌ایم و شهدای بزرگی را تقدیم کرده‌ایم و این فداکاری‌ها برای حفظ اسلام و استمرار انقلاب اسلامی بوده است.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه در پایان گفت: خداوند در وعده خود تخلف نمی‌کند و اگر مردم به تکالیف خود عمل کنند، وعده الهی محقق خواهد شد و باید از خداوند استقامت و پایداری بیشتری بخواهیم.