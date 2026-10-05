هوش مصنوعی کسب وکار یابندگان باگ های نرم افزاری را کساد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، گوگل افزایش قابل توجه ارائه گزارش هایی که با هوش مصنوعی انجام شده اند، برنامه کشف و گزارش باگ در نرم افزارهای متن باز خود را تا سال آینده متوقف کرد.

کارشناسان امنیت سایبری سال گذشته هشدار دادند هوش مصنوعی خطری جدی برای برنامه های کشف و شناسایی باگ است. اکنون به نظر می رسد این چالش گریبانگیر برنامه پاداش های کشف شکاف نرم افزاری منبع باز گوگل شده است. شرکت فناوری مذکور طی این طرح به کارشناسانی که شکاف هایی در نرم افزار متن باز آن می یافتند، جایزه می داد.

گوگل با انتشار پست هایی در شبکه اجتماعی ایکس و وب سایت این برنامه اعلام کرد طرح مذکور از یکم اکتبر ۲۰۲۶ میلادی متوقف شده و قول داد در سه ماهه نخست ۲۰۲۷ میلادی یک به روزرسانی در این باره فراهم کند.

براساس گزارش نشریه «تامز هارد ویر» مهندسان گوگل و نگهدارندگان پروژه‌های متن‌باز زیر فشار انبوهی از گزارش‌ها قرار گرفتند که یا بی‌اعتبار یا حاوی اهذیان‌های هوش مصنوعی بودند.

این شرکت آمریکایی در این باره اعلام کرد: این توقف به دلیل افزایش قابل توجه ارائه گزارش های خودکار انجام شده که بخش اعظم آنها اعتبار ندارند.

در این میان شرکت کنندگان در برنامه تشویق شده اند در دیگر برنامه های کشف و گزارش و دریافت جایزه گوگل شرکت کنند.