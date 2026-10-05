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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از شناسایی و کشف سه دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق، از محل‌های مورد نظر بازرسی کردند که در نتیجه آن، سه دستگاه ماینر قاچاق کشف شد.

برآورد ۶ میلیارد ریالی تجهیزات مکشوفه

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

سرهنگ امانی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

گزارش موارد مشکوک به پلیس

فرمانده انتظامی کوهدشت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند

کد مطلب 6968541

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