۲۰ دستگاه ماینر قاچاق از یک منزل مسکونی در ساری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی ساری، گزارشی مبنی بر نگهداری و بهره‌برداری غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمزارز در یک منزل مسکونی دریافت شد و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اولیه و هماهنگی با مرجع قضایی به محل موردنظر اعزام شدند و در جریان بازرسی دریافتند که از برق به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز استفاده می‌شود.

فرمانده انتظامی مرکز مازندران ادامه داد: در این عملیات، ۲۰ دستگاه ماینر به همراه متعلقات آن کشف شد که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، فاقد مدارک قانونی بوده و به‌صورت قاچاق تهیه شده بودند.

قیصری با اشاره به ارزیابی کارشناسی تجهیزات مکشوفه، ارزش این دستگاه‌ها و متعلقات آن‌ها را پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تجهیزات کشف‌شده جمع‌آوری شد و متهم نیز به همراه پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق مجاری قانونی به پلیس گزارش دهند.