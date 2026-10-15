  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

۲۰ دستگاه ماینر قاچاق از یک منزل مسکونی در ساری کشف شد

۲۰ دستگاه ماینر قاچاق از یک منزل مسکونی در ساری کشف شد

ساری- فرمانده انتظامی مرکز مازندران از کشف ۲۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز به ارزش پنج میلیارد ریال در یک منزل مسکونی در ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی قیصری اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی ساری، گزارشی مبنی بر نگهداری و بهره‌برداری غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمزارز در یک منزل مسکونی دریافت شد و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اولیه و هماهنگی با مرجع قضایی به محل موردنظر اعزام شدند و در جریان بازرسی دریافتند که از برق به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز استفاده می‌شود.

فرمانده انتظامی مرکز مازندران ادامه داد: در این عملیات، ۲۰ دستگاه ماینر به همراه متعلقات آن کشف شد که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، فاقد مدارک قانونی بوده و به‌صورت قاچاق تهیه شده بودند.

قیصری با اشاره به ارزیابی کارشناسی تجهیزات مکشوفه، ارزش این دستگاه‌ها و متعلقات آن‌ها را پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تجهیزات کشف‌شده جمع‌آوری شد و متهم نیز به همراه پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک، موضوع را از طریق مجاری قانونی به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6978654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها