۱۲۰ مدرسه استان بوشهر به فیبر نوری متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ علی سملیان صبح دوشنبه در نشست پیگیری اتصال مدارس به فیبر نوری با اشاره به روند اجرای طرح توسعه زیرساخت فیبر نوری مدارس اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ مدرسه در نقاط مختلف استان بوشهر به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و عملیات اجرایی برای اتصال سایر مدارس نیز با جدیت در حال انجام و پیگیری است.

وی افزود: توسعه دسترسی مدارس به اینترنت پرسرعت و پایدار، یکی از برنامه‌های مهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است و در همین راستا، ظرفیت‌های فنی و زیرساختی موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است.

تقویت زیرساخت آموزش هوشمند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به اهمیت دسترسی مدارس به زیرساخت‌های ارتباطی مناسب خاطرنشان کرد: امروزه اینترنت پرسرعت و پایدار، یکی از الزامات اصلی توسعه آموزش نوین و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات در فرآیند تعلیم و تربیت است.

وی افزود: استفاده از شبکه فیبر نوری می‌تواند کیفیت و پایداری ارتباطات مدارس را افزایش داده و زمینه دسترسی بهتر دانش‌آموزان، معلمان و کادر آموزشی به سامانه‌های آموزشی و خدمات الکترونیکی را فراهم کند.

سملیان تصریح کرد: دسترسی پایدار به اینترنت، امکان استفاده گسترده‌تر از محتوای آموزشی برخط، کلاس‌های مجازی، سامانه‌های آموزش الکترونیکی، منابع دیجیتال و سایر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای مدارس فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای کیفیت فرآیند آموزش و یادگیری مؤثر باشد.

بررسی وضعیت مدارس باقی‌مانده

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت مدارس باقی‌مانده، میزان آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی، روند اجرای پروژه‌ها و برنامه زمان‌بندی اتصال مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نمایندگان دستگاه‌ها و شرکت‌های ارتباطی حاضر در جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود ارائه کردند و درباره راهکارهای افزایش سرعت اجرای عملیات و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های اجرایی بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست بر ضرورت تداوم جلسات پیگیری، پایش مستمر روند اجرای پروژه و رفع موانع احتمالی نیز تأکید شد تا فرآیند اتصال مدارس بدون وقفه ادامه پیدا کند.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای طرح اتصال مدارس استان به شبکه فیبر نوری، میزان پیشرفت عملیات اجرایی، ظرفیت‌های ایجادشده، وضعیت مدارس باقی‌مانده و برنامه زمان‌بندی برای ادامه پروژه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای تسریع در روند اجرای طرح و رفع موانع احتمالی به تبادل نظر پرداختند.