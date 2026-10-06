دریافت 4 MB کد مطلب 6969949 https://mehrnews.com/x3dfWS ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴ کد مطلب 6969949 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴ رشد ۵۰۰ درصدی اتصال به فیبر نوری وزیر ارتباطات از رشد ۵۰۰ درصدی اتصال منازل و کسبوکارها به شبکه فیبر نوری خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط هاشمی: ۳ ماهواره از منظومه شهید سلیمانی در مدار قرار میگیرند ارتباطات روستاهای دودانگه ساری به وضعیت پایدار بازگشت تصاویر عملیات وزارت اطلاعات علیه تروریستها در جنوب شرق استفاده از دادههای ماهوارهای در خراسان رضوی اجرا می شود ۱۲۰ مدرسه استان بوشهر به فیبر نوری متصل شد برچسبها فیبر نوری فیبر نوری نقاط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
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