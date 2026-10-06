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کد مطلب 6969949
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

رشد ۵۰۰ درصدی اتصال به فیبر نوری

رشد ۵۰۰ درصدی اتصال به فیبر نوری

وزیر ارتباطات از رشد ۵۰۰ درصدی اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه فیبر نوری خبر داد.

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