کوهدشت در تولید و خرید گندم لرستان پیشتاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان کوهدشت اظهار داشت: این شهرستان موفق به کسب رتبه نخست استان در زمینه خرید و تولید گندم شده است.

وی افزود: این موفقیت مرهون تلاش کشاورزان و همچنین عملکرد مطلوب و مدیریت شایسته فرماندار کوهدشت است که شایسته تقدیر و قدردانی ویژه است.

ممنوعیت دریافت وجه اضافی در حمل آرد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان با تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط در شبکه توزیع، تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه اضافی خارج از قراردادهای قانونی در حوزه حمل آرد اکیداً ممنوع است.

دارابی افزود: در نقاطی که نیاز به پرداخت هزینه‌های مازاد وجود داشته باشد، شرکت حمل‌ونقل «آبادان» موظف به تأمین و پیگیری هزینه‌های مربوطه است.

ارزیابی عملکرد نانوایی‌های دوگانه‌سوز

وی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل گفت: ضروری است در قالب یک رزمایش و برنامه‌ریزی مشخص، عملکرد نانوایی‌های دوگانه‌سوز مورد سنجش قرار گیرد تا در شرایط بحرانی و خاص، روند خدمات‌رسانی و پخت نان با اختلال مواجه نشود.

تأکید بر هدفمندسازی مصارف

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با تأکید بر ضرورت هدفمندسازی مصارف خاطرنشان کرد: هر آنچه در توان و ظرفیت اداره‌کل غله استان باشد، برای خدمت به مردم شهرستان کوهدشت به کار خواهیم بست.