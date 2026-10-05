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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

چین جایگاه خود را در خلیج فارس تثبیت کرد

چین جایگاه خود را در خلیج فارس تثبیت کرد

پژوهش دو پژوهشگر دانشگاه تهران نشان می‌دهد چین با رویکردی واقع‌گرایانه و بهره‌گیری از ابزارهای علمی و دیپلماتیک، حضور و نفوذ خود را در خلیج فارس گسترش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مقاله علمی پژوهشی «سیاست خارجی واقع گرایی چین در خلیج فارس؛ قرن ۲۱» دکتر فرج‌الله احمدی، دانش‌آموز گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با همکاری نرگس خاتون میرحسینی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد این گروه، به بررسی واقعیت‌های چینی در خلیج فارس نگاری و نقشه‌های آن پرداخته است.

‌یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نیاز روزافزون چین به انرژی، توسعه بازارهای احتمالی و حفظ امنیت مسیرهای تجاری، از مهم‌ترین عوامل حضور و گسترش منطقه این کشور با منطقه خلیج فارس بوده است. چین در این مسیر به جای اتکا با حضور نظامی، از مجموعه ابزارهای اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و دیپلماتیک بهره می برد.

بر اساس نتایج مقاله، نفت چین از منطقه حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی در حوزه‌های مختلف مانند ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز به تقویت انرژی چین کمک می‌کند.

پژوهشگران همچنین توسعه همکاری‌های دوجانبه، سرمایه‌گذاری زیربنایی، مشارکت در پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی، حضور در سازوکارهای منطقه‌ای و اجرای ابتکار «کمربند و جاده» را از مهم‌ترین ابزارهای چینی برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در منطقه معرفی کرده‌اند.

این پژوهش می‌کند چین همزمان است روابط خود را با منطقه‌ای مانند ایران و عربستان سعودی حفظ می‌کند و با اولویت دادن به نفوذ و پرهیز از ورود مستقیم به مناقشات ایدئولوژیک، سیاستی متوازن در قبال منطقه در پیش می‌گیرد. از نگاه پژوهشگران، میانجیگری چین در توافق ایران و عربستان نمونه‌ای از این بررسی می‌شود.

در جمع‌آوری مقاله‌ای که سیاست خارجی چین در خلیج فارس را می‌توان نمونه‌هایی از «عملیات واقعی و حساب‌شده» دانست که در قالب دیپلماسی اقتصادی چندجانبه دنبال می‌شود. این فناوری به چین کمک کرده است تا در کنار انرژی و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، به یکی از شرکای تجاری مهم منطقه تبدیل شود و نقش خود را در معادلات سیاسی خلیج فارس ارتقا دهد.

این مقاله در فصلنامه پژوهش‌های علوم تاریخی دانشگاه تهران، سال هفدهم، شماره دوم، شماره پیاپی ۴۰، پاییز و زمستان ۱۴۰۴ منتشر شده است.

کد مطلب 6968587
زهرا سیفی

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