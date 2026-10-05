رتبه ۹۵ کنکور انسانی: برای رسیدن به هدف باید سختی مسیر را پذیرفت

ستایش پورحمزه داوطلب گروه علوم انسانی در کنکور سراسری که با کسب رتبه ۹۵ کشوری و ۱۵ منطقه ای این آزمون توانست یکی از رتبه‌های برتر کنکور را به خود اختصاص دهد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان مطالعه خود برای کنکور اظهار کرد: در ابتدای مسیر روزانه حدود ۶ ساعت مطالعه داشتم، اما هرچه به زمان برگزاری کنکور نزدیک‌تر شدیم، میزان مطالعه افزایش یافت و در ماه‌های پایانی به روزانه ۱۴ تا ۱۵ ساعت رسید.

وی درباره انتخاب رشته و مسیر تحصیلی آینده خود افزود: به امید خدا قصد دارم رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران را در انتخاب رشته خود قرار دهم و مسیر تحصیلی و شغلی آینده‌ام را در این حوزه دنبال کنم.

رتبه ۱۵ کنکور گروه علوم انسانی در توصیه‌ای به دانش‌آموزان و داوطلبانی که برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند، گفت: هر فردی باید برای رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کرده، تلاش زیادی داشته باشد و سختی‌های مسیر را بپذیرد.

پورحمزه ادامه داد: به‌ ویژه در زمینه تحصیلی، مسیر رسیدن به موفقیت با سختی‌های زیادی همراه است، اما اگر فرد برای رسیدن به هدف خود تلاش کند و تمام توانش را به کار بگیرد، در نهایت شیرینی موفقیت می‌تواند تلخی و سختی‌های مسیر را از بین ببرد.

وی در پایان برای تمامی دانش‌آموزان و داوطلبان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم همه دانش‌آموزان عزیز در هر زمینه‌ای که فعالیت می‌کنند، به اهداف خود برسند و موفق باشند.