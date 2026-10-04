رتبه برتر کنکور از راز موفقیتش گفت؛ رمز موفقیت من استمرار بود

پوریا زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال دهم درس می‌خواندم، اما میزان جدیت آن دوره با سال‌های بعد قابل مقایسه نبود و مطالعه‌ام به مرور بیشتر و جدی‌تر شد.

از یک شروع معمولی تا اوج آمادگی

وی افزود: برای من این‌طور نبود که یک روز تصمیم بگیرم از همان روز برای کنکور به شکل جدی درس بخوانم؛ مطالعه وجود داشت، اما به تدریج افزایش پیدا کرد و می‌توان گفت یک روند صعودی را طی کردم که در نهایت به اوج رسید.

زارعی درباره میزان مطالعه خود نیز گفت: ساعت درس خواندنم در دوره‌های مختلف سال ثابت نبود.

وی ادامه داد: به نظرم نمی‌توان موفقیت را فقط با تعداد ساعت مطالعه سنجید؛ مهم‌تر از آن، ادامه دادن مسیر است. اگر مطالعه و تلاش استمرار داشته باشد، فرد کم‌کم به هدفی که برای خودش تعیین کرده نزدیک می‌شود.

انتظار رتبه‌ای بالاتر را داشتم

این رتبه برتر کنکور انسانی درباره نتیجه‌ای که به دست آورده است، اظهار کرد: با توجه به تلاشی که کرده بودم، تصور می‌کردم رتبه بهتری به دست بیاورم و انتظارم از خودم بیشتر بود.

وی درباره برنامه تحصیلی آینده خود نیز گفت: هنوز رشته دانشگاهی‌ام مشخص نشده و در حال تحقیق و جست‌وجو درباره رشته‌های مختلف و دانشگاه‌ها هستم و فعلاً در مرحله انتخاب قرار دارم.

کلاس و آزمون، کمک‌کننده نه تعیین‌کننده

زارعی گفت: دانش‌آموز مدرسه شاهد ولی‌عصر(عج) میبد بودم بیان کرد: از کلاس‌های تست و آزمون‌ها هم استفاده کردم و این امکانات می‌تواند برای دانش‌آموز کمک‌کننده باشد.

وی تأکید کرد: با این حال، در نهایت خود دانش‌آموز است که باید تلاش کند و از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته به درستی استفاده کند؛ بنابراین نمی‌توان یک کلاس یا آزمون را عامل تضمین‌کننده موفقیت دانست.

«تلاش و استمرار»؛ توصیه زارعی به دانش‌آموزان

زارعی در پایان خطاب به همکلاسی‌ها و دیگر دانش‌آموزان گفت: سخت درس بخوانند، تلاش کنند و استمرار داشته باشند؛ به نظر من مهم‌ترین موضوع همین تلاش و استمرار است و سایر جزئیات در مرحله بعد قرار می‌گیرد.