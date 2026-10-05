جستارهایی در فلسفه علوم حکمی کتاب شد

«جستارهایی در فلسفه علوم حکمی» به قلم مهدی عباس‌زاده منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر مجموعه‌ای از گفتارها درباره حوزه‌های تمحض علمی اعضای هیئت علمی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که عمدتاً در قلمرو «فلسفه مضاف» و به‌طور مشخص «فلسفه مضاف به معارف و علوم حکمی» قرار می‌گیرند.

در این کتاب، مسئله پراکنده‌کاری و فقدان تمرکز موضوعی در پژوهش‌های علوم انسانی به‌عنوان یکی از کاستی‌های مهم این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده در همین راستا به «طرح تمحض علمی» پژوهشگاه اشاره می‌کند، طرحی که بر اساس آن، هر عضو هیئت علمی بخش عمده فعالیت علمی و پژوهشی خود را بر یک قلمرو مشخص و محدود متمرکز می‌کند و از پراکنده‌کاری علمی فاصله می‌گیرد.

بر اساس این رویکرد، حوزه تمحض علمی می‌تواند متناسب با تخصص پژوهشگر، در سطح یک علم، رشته یا حتی شاخه‌ای از یک رشته تعریف شود و پژوهشگر طی دوره فعالیت علمی خود به شکل تخصصی در همان محدوده به تولید و توسعه دانش بپردازد.

«جستارهایی در فلسفه علوم حکمی» نیز در همین چارچوب، مجموعه‌ای از جستارها و گفتارهای مرتبط با حوزه‌های تخصصی پژوهشگران پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی را گردآوری کرده است.

این کتاب توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده و هر جلد آن با قیمت ۲ میلیون و ۲۳ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.