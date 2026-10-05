به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، مجموعه مستند سه‌قسمتی «ابوالعبد» با موضوع زندگی، مبارزات و فعالیت‌های سیاسی شهید اسماعیل هنیه، از ۱۳ مهر به مدت یک هفته به‌صورت رایگان در سکوی عماریار در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

«ابوالعبد» در سه قسمت، زندگی شهید اسماعیل هنیه را از دوران کودکی و سال‌های آوارگی در اردوگاه الشاطی غزه تا حضور در سطوح عالی رهبری جنبش حماس روایت می‌کند؛ روایتی که در کنار پرداختن به زندگی شخصی و سیاسی هنیه، بخشی از تحولات معاصر فلسطین و جریان مقاومت را نیز بازخوانی می‌کند.

این مستند مسیر زندگی هنیه را در مقاطع مختلف دنبال می‌کند؛ از سال‌های زندان و تبعید و همراهی با شیخ احمد یاسین گرفته تا نقش‌آفرینی در شکل‌گیری و گسترش حماس، نخست‌وزیری دولت فلسطین، مدیریت غزه در دوران محاصره و جنگ و حضور در تحولات سیاسی و میدانی فلسطین.

«ابوالعبد» همچنین به برخی از مهم‌ترین نقاط عطف تحولات فلسطین در سه دهه اخیر می‌پردازد و وقایعی همچون جنگ‌های غزه، نبرد «سیف‌القدس» و تحولات منتهی به عملیات «طوفان الاقصی» را در پیوند با مسیر سیاسی و مبارزاتی شهید هنیه روایت می‌کند.

یکی از بخش‌های قابل توجه این مجموعه، استفاده از تصاویر و فیلم‌های آرشیوی کمتر دیده‌شده از زندگی شهید اسماعیل هنیه و تحولات فلسطین است. سازندگان تلاش کرده‌اند با اتکا به اسناد، روایت‌های تاریخی و گفتگوهای مستند، زندگی هنیه را جدا از یک روایت صرفاً شخصی، در بستر تحولات سیاسی و اجتماعی فلسطین بازخوانی کنند.

«ابوالعبد» به نویسندگی و کارگردانی علی سلمانی ساخته شده و مجری طرح آن مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) است.

اکنون عماریار به مناسبت سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی امکان تماشای رایگان این مستند سه‌قسمتی را برای مخاطبان خود فراهم کرده است.

مستند «ابوالعبد» از ۱۳ مهر به مدت یک هفته در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و مخاطبان می‌توانند در این بازه، روایت مستند زندگی و مبارزات شهید اسماعیل هنیه و بخش‌هایی از تاریخ معاصر فلسطین را رایگان از بستر عماریار به آدرس ammaryar.ir تماشا کنند.