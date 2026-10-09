امام جمعه روانسر: وحدت جهان اسلام در حمایت از فلسطین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته روانسر که با حضور جمعی از مردم مؤمن و نمازگزار در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، تحولات فلسطین و پیامدهای سیاسی و منطقه‌ای آن را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ و آغاز عملیات طوفان‌الاقصی، این رویداد را واکنشی به سال‌ها اشغالگری، محاصره غزه، گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و اقدامات علیه مسجدالاقصی توصیف کرد و مدعی شد که این عملیات، محاسبات رژیم صهیونیستی را با چالش مواجه کرده و بار دیگر مسئله فلسطین را در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار داده است.

امام جمعه روانسر در ادامه با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه اظهار کرد: تخریب بیمارستان‌ها و مدارس و کشته شدن شمار زیادی از زنان و کودکان، ضرورت واکنش جدی جامعه جهانی به وضعیت فلسطینیان را نشان می‌دهد. وی همچنین از حمایت آمریکا از اسرائیل انتقاد کرد و این رویکرد را مغایر با ادعاهای حقوق بشری دانست.

ماموستا محمودی با انتقاد از سکوت برخی نهادهای بین‌المللی در برابر تحولات غزه، بر ضرورت پیگیری حقوق مردم فلسطین تأکید کرد و افزود: از نگاه وی، تداوم این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی مواضع و سازوکارهای بین‌المللی در جلوگیری از کشتار غیرنظامیان است.

وی همچنین وحدت کشورهای اسلامی در حمایت از فلسطین را ضروری دانست و اظهار کرد: مسئله فلسطین باید در اولویت همکاری و همگرایی جهان اسلام قرار گیرد. به گفته امام جمعه روانسر، تا زمانی که اختلاف‌ها مانع اتخاذ موضعی هماهنگ در برابر تحولات فلسطین باشد، دستیابی به امنیت پایدار در منطقه با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

امام جمعه روانسر در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تفسیر آیه ۱۷ سوره مبارکه لقمان، نماز، امر به معروف، نهی از منکر و صبر را از مسئولیت‌های مهم فرد مؤمن برشمرد و گفت: اصلاح جامعه باید از رفتار خود افراد آغاز شود و دعوت به نیکی و مقابله با منکرات نیز با علم، حکمت و رعایت اصول اخلاقی همراه باشد.

ماموستا محمودی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در اصلاح رفتار افراد، خاطرنشان کرد: هدف از امر به معروف و نهی از منکر باید اصلاح باشد، نه تحقیر اشخاص. وی صبر و پایداری را نیز لازمه انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی دانست و بر نقش خانواده‌ها، معلمان، علما و دیگر اقشار در تربیت نسل جوان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی در پایان با دعا برای پیروزی مردم فلسطین و مجاهدان جبهه مقاومت، بر ضرورت تقویت وحدت جهان اسلام و تداوم حمایت از مردم غزه تأکید کرد.