فرماندار البرز: اتصال برخط پلیس به مرکز پایش تصویری باید محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان البرز اظهار کرد: نیروی انتظامی مأمن، ملجأ و پناهگاه محرومان و افرادی است که مورد ستم قرار می‌گیرند و در عین حال حفظ اقتدار پلیس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: کسانی که برای حقوق مردم احترامی قائل نیستند باید بدانند در برابر قانون و مجریان آن هیچ مصونیتی نخواهند داشت.

فرماندار شهرستان البرز با اشاره به دشواری و ظرافت مأموریت‌های پلیس گفت: مردم به حق انتظار دارند درخواست‌های آنان با سرعت و دقت پاسخ داده شود و ما نیز با وجود محدودیت‌های موجود در تعداد نیرو، امکانات و شرایط خاص کشور، بر این باوریم که نباید کار مردم بر زمین بماند.

وی ادامه داد: جان‌برکفان انتظامی اجازه نداده‌اند خدمت‌رسانی به شهروندان دچار وقفه شود و امروز اگر افکارسنجی و نظرسنجی منصفانه‌ای صورت گیرد، رضایتمندی جامعه از عملکرد فرزندان خود در فراجا کاملاً مشهود است.

برخورد با ایجاد ناامنی روانی مطالبه مردم است

قاسمی با اشاره به رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حضور مسئولان در میان مردم، شنیدن درد دل آنان و پیگیری مشکلات، این موضوع را منشور مشترک همه مسئولان دانست.

وی تصریح کرد: کسانی که با شایعه‌سازی و رفتارهای هنجارشکنانه افکار عمومی را مشوش کرده و در جامعه «ناامنی روانی» ایجاد می‌کنند، بدون هیچ‌گونه مماشاتی مستحق برخورد مقتدرانه هستند.

فرماندار شهرستان البرز افزود: این برخورد مقتدرانه مطالبه صریح افکار عمومی است و باید با هماهنگی و هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی به مرحله اجرا درآید.

تأکید بر استفاده از فناوری برای مدیریت امنیت شهری

قاسمی در ادامه با خطاب قرار دادن شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر البرز، خواستار تغییر رویکردهای مدیریت امنیت شهری شد و گفت: دوران استقرار فیزیکی نیرو در هر چهارراه، کوچه و خیابان برای نظارت و کنترل سپری شده است.

وی تأکید کرد: مدیریت نوین امنیتی نیازمند استفاده از فناوری، تجهیزات هوشمند و سامانه‌های پایش تصویری است.

فرماندار شهرستان البرز افزود: شهرداری و شورا موظفند اتصال فوری و برخط نیروی انتظامی به مرکز پایش تصویری شهرستان را محقق کنند؛ چراکه رصد هوشمند در این مرکز، زمینه پیشگیری به‌موقع، اشراف بر صحنه و افزایش ضریب بازدارندگی را فراهم می‌کند.

قاسمی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای امنیت، برای کشور در گذر از شرایط حساس کنونی آرزوی سلامتی و توفیق کرد و از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان انتظامی و سربازان این نیرو در تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.