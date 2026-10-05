فرمانده انتظامی عسلویه: بیش از یک تن مواد مخدر در یک سال گذشته کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اظهار کرد: با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و عملیاتی و تلاش مجموعه انتظامی شهرستان، در حوزه کشف سرقت شاهد افزایش ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته بوده‌ایم و در این مدت شمار قابل توجهی از سارقان نیز شناسایی و دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی عسلویه همچنین از افزایش هفت درصدی کشفیات کالای قاچاق نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز کشفیات با افزایش بیش از ۲۰ درصدی همراه بوده و طی یک سال گذشته بیش از یک تن مواد مخدر در شهرستان عسلویه کشف شده است.

وی این اقدامات را حاصل برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه فرماندهی انتظامی و همکاری واحدهای مختلف پلیس دانست و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای برای ارتقای امنیت شهرستان تأکید کرد.

فرمانده انتظامی عسلویه همچنین بر اهمیت ارتباط مستقیم مردم با پلیس تأکید کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، شکایت یا تقدیر از عملکرد کارکنان انتظامی، موارد را از مسیرهای قانونی به فرماندهی انتظامی اعلام کنند.

وی در پایان از همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف با مجموعه انتظامی شهرستان قدردانی کرد.