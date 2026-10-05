به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان سنندج اظهار کرد: مقابله با بی‌سوادی نیازمند شناخت دقیق جامعه هدف و دسترسی به اطلاعات به‌روز است و بدون داشتن آمار قابل اعتماد، امکان طراحی برنامه‌های مؤثر در این حوزه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برآوردهای موجود از حضور حدود ۱۱ هزار بی‌سواد در مناطق مختلف شهرستان سنندج حکایت دارد، افزود: این آمار باید با بررسی‌های میدانی و سرشماری جدید مورد ارزیابی قرار گیرد تا تعداد و پراکندگی افراد بی‌سواد به شکل دقیق مشخص شود.

فرماندار سنندج خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن جامعه هدف، دستگاه‌های مسئول می‌توانند متناسب با شرایط و نیازهای هر منطقه، برنامه‌های آموزشی خود را هدفمندتر اجرا کنند و منابع و امکانات نیز در مسیر مؤثرتری به کار گرفته شود.

سجادی با تأکید بر ضرورت بازتعریف رویکردها در حوزه سوادآموزی عنوان کرد: امروزه سواد صرفاً توانایی خواندن و نوشتن نیست و آموزش‌های ارائه‌شده باید بتواند توانایی افراد را برای مواجهه با مسائل روزمره، محیط کار و مناسبات اجتماعی افزایش دهد.

وی ادامه داد: مهارت‌های زندگی، توانمندی‌های شغلی و دانش مورد نیاز جامعه باید در کنار آموزش‌های پایه مورد توجه قرار گیرد تا سوادآموزی به ارتقای واقعی کیفیت زندگی افراد منجر شود.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت پرهیز از برخوردهای محدودکننده با افراد کم‌سواد یا بی‌سواد تأکید کرد و گفت: ایجاد انگیزه و فراهم کردن مشوق‌های مناسب، می‌تواند مشارکت افراد در برنامه‌های سوادآموزی را افزایش دهد و آنان را با رغبت بیشتری به ادامه مسیر یادگیری سوق دهد.

رسانه‌ها در خط مقدم فرهنگ‌سازی

سجادی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در کاهش بی‌سوادی اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی اهمیت سواد و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی، زمینه تغییر نگرش جامعه نسبت به آموزش و یادگیری را فراهم کنند.

وی افزود: ظرفیت تشکل‌های اجتماعی، مجموعه‌های فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای آموزشی نیز باید در کنار رسانه‌ها فعال شود و هر مجموعه متناسب با توان و مأموریت خود در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

فرماندار سنندج یکی دیگر از الزامات موفقیت برنامه‌های سوادآموزی را توجه به شرایط زندگی مخاطبان دانست و گفت: کلاس‌های آموزشی باید در زمان و شرایطی برگزار شود که افراد شاغل، ساکنان مناطق روستایی و سایر گروه‌های هدف امکان حضور در آنها را داشته باشند.

سجادی با بیان اینکه جامعه باسواد می‌تواند در کاهش بی‌سوادی نقش‌آفرین باشد، اضافه کرد: افراد باسواد، خانواده‌ها و اطرافیان افراد بی‌سواد می‌توانند با تشویق و همراهی، آنان را برای حضور در دوره‌های آموزشی ترغیب کنند.

وی تصریح کرد: زمانی می‌توان به موفقیت برنامه‌های سوادآموزی امیدوار بود که این موضوع از یک برنامه صرفاً اداری خارج شده و به یک مطالبه و حرکت اجتماعی در سطح شهرستان تبدیل شود.

فرماندار سنندج در پایان بر ضرورت فعال‌تر شدن شورای پشتیبانی سوادآموزی تأکید کرد و گفت: این شورا باید ظرفیت دستگاه‌های مختلف را شناسایی و برای استفاده از آنها در مسیر کاهش نرخ بی‌سوادی شهرستان برنامه‌ریزی کند تا با یک اقدام هماهنگ و مستمر، زمینه ارتقای سطح سواد و مهارت شهروندان سنندج فراهم شود.