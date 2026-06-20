۲۵۰۰ شهروند سنندجی در انتظار بازگشت به مسیر سوادآموزی

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر شنبه در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان، کاهش بی‌سوادی را یکی از الزامات حرکت به سمت توسعه پایدار دانست و بر ضرورت تغییر رویکردها در جذب افراد بازمانده از آموزش تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ارتقای سطح سواد جامعه تنها یک موضوع آموزشی نیست، بلکه زمینه‌ساز افزایش آگاهی، توانمندسازی اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است و برای تحقق آن همکاری همه دستگاه‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق افراد بی‌سواد افزود: استفاده از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مرتبط، نهادهای حمایتی و شبکه بهداشت می‌تواند روند شناسایی و دعوت افراد به دوره‌های سوادآموزی را تسهیل کند.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید آموزشی گفت: آموزش نباید تنها به خواندن و نوشتن محدود شود، بلکه باید مهارت‌های زندگی و توانمندی‌های کاربردی نیز در کنار سوادآموزی ارائه شود.

سجادی با اشاره به وضعیت سوادآموزی در شهرستان بیان کرد: هم‌اکنون ۲۹۷ آموزش‌دهنده در این حوزه فعالیت دارند و حدود ۲۵۰۰ نفر در گروه سنی زیر ۴۹ سال نیازمند پوشش برنامه‌های سوادآموزی هستند.

تلاش برای بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل

وی همچنین با اشاره به وضعیت دانش‌آموزان خارج از چرخه آموزش گفت: در سال جاری ۴۴۶ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در شهرستان شناسایی شده‌اند که بیشتر آنان در مناطق کم‌برخوردار سکونت دارند.

فرماندار سنندج افزود: تاکنون بخشی از این دانش‌آموزان با پیگیری‌های انجام‌شده به مدرسه بازگشته‌اند و ادامه این روند نیازمند همکاری خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع موجود است.

سجادی در پایان بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی شهرستان برای کاهش بی‌سوادی، جلوگیری از ترک تحصیل و افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی شهروندان تأکید کرد.