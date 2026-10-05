وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، مهرداد اخلاقی را برای تصدی وزارت‌ دفاع به مجلس معرفی کرد.

ساسان والی زاده مشاور معاون امورمجلس رییس جمهور با اعلام خبر انتخاب مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، اخلاقی را برای تصدی وزارت‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی کرد.

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون مربوطه، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی برگزار شود.

مهرداد اخلاقی گزینه پیشنهادی دولت، مدیریست که سوابق او با سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع گره خورده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها از مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در ۲۱ آبان ۱۳۹۳، حسین دهقان، وزیر وقت دفاع، در این مراسم اعلام کرد که مهرداد اخلاقی با توجه به تجربه‌ای که «از پایین‌ترین سطوح تا عالی‌ترین سطح مدیریتی» در سازمان هوافضا و صنایع تابعه کسب کرده، به عنوان مدیرعامل سازمان صنایع هوافضا منصوب شده است.

نام اخلاقی همچنین در اسناد رسمی تحریم‌های اتحادیه اروپا ثبت شده است. در مقررات اتحادیه اروپا، نام او با تاریخ تولد ۱۰ سپتامبر ۱۹۵۸ و تابعیت ایرانی آمده و از او به عنوان مدیر «سازمان صنایع دفاع» (DIO) و «سازمان صنایع هوافضا» (AIO) نام برده شده است. در همین سند، فعالیت‌های این دو مجموعه در ارتباط با توانمندی‌های تولیدی و فنی نیروهای مسلح ایران و حوزه‌های موشکی و پهپادی توصیف شده است.

سوابق تحریمی او به سال‌های قبل نیز بازمی‌گردد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که «مهرداد اخلاقی» را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بر اساس این سوابق، مهم‌ترین بخش کارنامه مهرداد اخلاقی، فعالیت مدیریتی در مجموعه‌های صنایع دفاعی و هوافضایی ایران است.