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کد مطلب 6968860
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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

تصاویری از محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در ایرانشهر

تصاویری از محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در ایرانشهر

تصاویری از محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در محور ایرانشهر ـ بمپور منتشر شده است.

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