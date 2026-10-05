دریافت 2 MB کد مطلب 6968860 https://mehrnews.com/x3dfvF ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸ کد مطلب 6968860 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸ تصاویری از محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در ایرانشهر تصاویری از محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در محور ایرانشهر ـ بمپور منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط ۲ عامل اصلی جنایت منجر به شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان اعدام شدند ۲ نفر از عوامل شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان اعدام شدند هفته فراجا؛ روایت ایستادگی و خدمت بیانیه سپاه کربلا درپی شهادت دو مأمور فراجا در بمپور برچسبها شهادت مأموران پلیس حافظان امنیت شهرستان بمپور
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