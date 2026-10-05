بیانیه سپاه کربلا درپی شهادت دو مأمور فراجا در بمپور

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه روابط عمومی سپاه کربلا آمده است: شهادت، هنر مردان خدا و معراج مجاهدان راه حق است. در ایامی که به نام حماسه‌سازان و حافظان امنیت و در تقارن با هفته فراجا مزین شده است، بار دیگر عطر شهادت در دیار علویان پیچید و برگ دیگری از دفتر رشادت و ایثار فرزندان غیور مازندران به ثبت رسید.

دست پلید و کینه‌توز اشرار و تروریست‌هایی که آرامش و ثبات این مرز و بوم را برنمی‌تابند، بار دیگر به جنایت آلوده شد و خون پاک دو تن از سلحشوران جان‌برکف نیروی انتظامی، شهیدان والامقام استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده، در آوردگاه بمپور بر زمین ریخت.

این دلاورمردان در خط مقدم مقابله با ناامنی و تباهی، جان خود را سپر بلای ملت کردند تا امنیت، این امانت گران‌بهای نظام اسلامی، از گزند کژاندیشان و عوامل ناامنی در امان بماند.

ریخته شدن خون سرخ این دو لاله مازندرانی در خاک سیستان و بلوچستان، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی فرزندان غیور ایران اسلامی در مسیر دفاع از کیان میهن است؛ مجاهدانی که پوشیدن لباس مقدس فراجا برای آنان افتخاری بزرگ بود و با نثار جان خود، شجره طیبه اقتدار و امنیت کشور را آبیاری کردند.

روابط عمومی سپاه کربلا ضمن محکومیت قاطع این اقدام کور و جنایتکارانه، شهادت این دو مدافع امنیت را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج)، فرمانده معظم کل قوا، همرزمان سلحشور آنان در فرماندهی انتظامی، خانواده‌های صبور و سرافراز شهیدان و مردم شریف و ولایتمدار استان مازندران تبریک و تسلیت عرض می‌کند.

بی‌تردید، همرزمان این شهدای والامقام در دژ مستحکم نیروهای مسلح، با تکیه بر عزم و اقتدار خود، اجازه نخواهند داد خون پاک مدافعان امنیت پایمال شود و عاملان و آمران این جنایت در برابر اقدامات خود پاسخگو خواهند شد.

راه شهیدان امنیت ادامه خواهد داشت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم و دفاع از مرزهای میهن اسلامی گام برخواهند داشت.