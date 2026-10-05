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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

بیانیه سپاه کربلا درپی شهادت دو مأمور فراجا در بمپور

بیانیه سپاه کربلا درپی شهادت دو مأمور فراجا در بمپور

ساری - روابط عمومی سپاه کربلا در پی شهادت دو تن از کارکنان فرماندهی انتظامی در بمپور، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه، بر تداوم راه شهیدان در دفاع از امنیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه روابط عمومی سپاه کربلا آمده است: شهادت، هنر مردان خدا و معراج مجاهدان راه حق است. در ایامی که به نام حماسه‌سازان و حافظان امنیت و در تقارن با هفته فراجا مزین شده است، بار دیگر عطر شهادت در دیار علویان پیچید و برگ دیگری از دفتر رشادت و ایثار فرزندان غیور مازندران به ثبت رسید.

دست پلید و کینه‌توز اشرار و تروریست‌هایی که آرامش و ثبات این مرز و بوم را برنمی‌تابند، بار دیگر به جنایت آلوده شد و خون پاک دو تن از سلحشوران جان‌برکف نیروی انتظامی، شهیدان والامقام استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده، در آوردگاه بمپور بر زمین ریخت.

این دلاورمردان در خط مقدم مقابله با ناامنی و تباهی، جان خود را سپر بلای ملت کردند تا امنیت، این امانت گران‌بهای نظام اسلامی، از گزند کژاندیشان و عوامل ناامنی در امان بماند.

ریخته شدن خون سرخ این دو لاله مازندرانی در خاک سیستان و بلوچستان، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی فرزندان غیور ایران اسلامی در مسیر دفاع از کیان میهن است؛ مجاهدانی که پوشیدن لباس مقدس فراجا برای آنان افتخاری بزرگ بود و با نثار جان خود، شجره طیبه اقتدار و امنیت کشور را آبیاری کردند.

روابط عمومی سپاه کربلا ضمن محکومیت قاطع این اقدام کور و جنایتکارانه، شهادت این دو مدافع امنیت را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج)، فرمانده معظم کل قوا، همرزمان سلحشور آنان در فرماندهی انتظامی، خانواده‌های صبور و سرافراز شهیدان و مردم شریف و ولایتمدار استان مازندران تبریک و تسلیت عرض می‌کند.

بی‌تردید، همرزمان این شهدای والامقام در دژ مستحکم نیروهای مسلح، با تکیه بر عزم و اقتدار خود، اجازه نخواهند داد خون پاک مدافعان امنیت پایمال شود و عاملان و آمران این جنایت در برابر اقدامات خود پاسخگو خواهند شد.

راه شهیدان امنیت ادامه خواهد داشت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان با قدرت در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم و دفاع از مرزهای میهن اسلامی گام برخواهند داشت.

کد مطلب 6968621

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    نظرات

    • فرید ابادانی NL ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      6 1
      پاسخ
      تسلیت به خانواده های محترمشان آخی چه جوان‌هایی روحشان شاد
    • ا IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      1 0
      پاسخ
      این جوانها قربانی ی مشت انگل حیوان صفت می شوند .

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