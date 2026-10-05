به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر دوشنبه در نشست با دانشگاهیان، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست استان ایلام، با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی و انسانی این استان اظهار داشت: مطالبه‌گری و دغدغه‌مندی تشکل‌های محیط زیستی ایلام، ظرفیتی ارزشمند برای حفاظت از طبیعت است و سازمان حفاظت محیط زیست از این مشارکت فعال استقبال می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی در منابع طبیعی کشور، از مدیرکل محیط زیست ایلام خواست با مشارکت دانشگاه ایلام به‌عنوان مرجع علمی استان، طرحی شاخص و عملیاتی برای جنگل‌های زاگرس تدوین کنند.

وی تصریح کرد: هدف از این طرح، تبدیل جنگل‌های زاگرس به یک الگوی قابل‌اتکا در حوزه مدیریت پایدار است تا بتوان از این تجربه در سطح ملی بهره برد.

انصاری همچنین با اشاره به وجود چهار منطقه حفاظت‌شده در ایلام، از بررسی قابلیت ارتقای این مناطق به پارک ملی خبر داد و افزود: پارک‌های ملی از سطح حفاظتی بالاتری برخوردارند که می‌تواند به صیانت از تنوع زیستی استان کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های مرزی ایلام اشاره کرد و گفت: ایجاد کریدور حیات‌وحش و بررسی ثبت مناطق استان به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره، از دیگر اولویت‌های ماست. این اقدامات نه‌تنها به حفاظت از زیستگاه‌ها و کاهش دست‌اندازی‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت دیپلماسی محیط زیست میان ایران و عراق باشد.

معاون رئیس‌جمهور با اذعان به برخی مشکلات انباشته‌شده از سال‌های گذشته در حوزه پسماند، فاضلاب و آلودگی‌های صنعتی، بیان کرد: حل این چالش‌ها نیازمند پیگیری مستمر و قانونی است. در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت فعالیت معادن شن و ماسه و صنایع آلاینده را در چارچوب ضوابط قانونی پایش و پیگیری می‌کند.

انصاری همچنین بر اهمیت آموزش‌های غیررسمی در کنار آموزش‌های رسمی تأکید کرد و گفت: آموزش محیط زیست باید از دوران کودکی نهادینه شود.

وی در خصوص نیروی انسانی سازمان نیز اعلام کرد: با دریافت مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی، ۴۸۰ نیروی انسانی جدید امسال جذب خواهند شد که گام مهمی در جهت تقویت امکانات و تجهیزات محیط‌بانی و توسعه پاسگاه‌هاست.