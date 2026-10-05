به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ از میان داوطلبان خانم و آقا در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (پزشکی، داروسازی و ...) دانشجو می‌پذیرد .

شرایط و ضوابط پذیرش

شرایط عمومی: مندرج در دفترچه سازمان سنجش

شرایط اختصاصی (ویژه داوطلبان):

احراز صلاحیت: داوطلبان باید در مراحل سنجش مصاحبه شفاهی (عقیدتی، سیاسی و احکام) و معاینه جسمی و روانی تایید شوند .

شرایط علمی و تراز قبولی: داوطلبان برای دعوت به مصاحبه باید حداقل تراز علمی مورد قبول دانشگاه را برای رشته ی موردنظر در کنکور سراسری کسب کرده باشند.

مزایای ویژه تحصیل: دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه از بدو ورود بورسیه شده و به استخدام نیروهای مسلح (سپاه پاسداران) در می‌آیند و از حقوق و مزایای ماهیانه برخوردار می‌شوند . همچنین خدمات رفاهی از جمله خوابگاه و تغذیه و...، نیز ارائه می‌شود.

این دانشگاه دارای دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی و بهداشت بوده و در بیش از ۸۸ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشجو می‌پذیرد.

داوطلبان برای اطلاع از لیست دقیق رشته‌ها و ظرفیت پذیرش می‌توانند به دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش و یا سایت رسمی دانشگاه به نشانی www.bmsu.ac.ir مراجعه کنند.