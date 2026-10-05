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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵

پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) از میان داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ در مقاطع و رشته‌های مختلف دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ از میان داوطلبان خانم و آقا در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (پزشکی، داروسازی و ...) دانشجو می‌پذیرد .

شرایط و ضوابط پذیرش

شرایط عمومی: مندرج در دفترچه سازمان سنجش

شرایط اختصاصی (ویژه داوطلبان):

احراز صلاحیت: داوطلبان باید در مراحل سنجش مصاحبه شفاهی (عقیدتی، سیاسی و احکام) و معاینه جسمی و روانی تایید شوند .

شرایط علمی و تراز قبولی: داوطلبان برای دعوت به مصاحبه باید حداقل تراز علمی مورد قبول دانشگاه را برای رشته ی موردنظر در کنکور سراسری کسب کرده باشند.

مزایای ویژه تحصیل: دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه از بدو ورود بورسیه شده و به استخدام نیروهای مسلح (سپاه پاسداران) در می‌آیند و از حقوق و مزایای ماهیانه برخوردار می‌شوند . همچنین خدمات رفاهی از جمله خوابگاه و تغذیه و...، نیز ارائه می‌شود.

این دانشگاه دارای دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی و بهداشت بوده و در بیش از ۸۸ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشجو می‌پذیرد.

داوطلبان برای اطلاع از لیست دقیق رشته‌ها و ظرفیت پذیرش می‌توانند به دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش و یا سایت رسمی دانشگاه به نشانی www.bmsu.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6968895
مهسا حيدری توچائی

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