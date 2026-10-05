مدارس علمیه بانوان پرچمدار جهاد فرهنگی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در مراسم مدارس علمیه خواهران استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت توجه جدی به جایگاه تربیت دینی و فرهنگی در مراکز آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: شرایط امروز جامعه نشان می‌دهد بانوان در بسیاری از عرصه‌ها توانسته‌اند از مردان پیشی بگیرند و مدارس علمیه خواهران باید زمینه تربیت بانوانی را فراهم کنند که رهبران و پرچمداران عرصه نبرد فرهنگی باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران، فرهنگ را یکی از نیازهای اساسی انسان دانست و افزود: نیاز فرهنگی انسان از بسیاری از نیازهای مادی مهم‌تر است و ارائه خدمت فرهنگی از ارزش بالایی برخوردار است، اما هر فعالیتی را نمی‌توان به عنوان خدمت فرهنگی پذیرفت؛ چراکه فرهنگ باید بر پایه ارزش‌های صحیح و اصیل شکل گیرد.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه از مراکز مهم ارائه خدمات فرهنگی اصیل هستند، گفت: فرهنگ دینی و انقلابی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های مقاومت ملت ایران نقش اساسی داشته است و تقویت این فرهنگ نیازمند حمایت و همراهی همگانی است.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز، اقامه نماز را از نشانه‌های مهم جامعه صالح عنوان کرد و گفت: تقویت نماز، مساجد و پایگاه‌های عبادی از نتایج استقرار حکومت صالحان است و عدالت نیز از دیگر شاخصه‌های اساسی چنین جامعه‌ای به شمار می‌رود.

وی با استناد به روایتی از امام رضا (ع) درباره دوران ظهور حضرت ولی عصر (عج) اظهار کرد: با ظهور حضرت حجت (عج)، عدالت در جامعه حاکم خواهد شد و ظلم و تعدی میان مردم از بین می‌رود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به انواع ظلم در جامعه، تصریح کرد: ظلم تنها به معنای ستم افراد به یکدیگر نیست، بلکه ظلم مردم به یکدیگر، ظلم حکومت‌ها به مردم، ظلم مردم به حکومت، ظلم انسان به خویشتن و ظلم به خداوند از جمله مصادیق ظلم هستند.

وی با اشاره به جایگاه اهل بیت (ع) در معارف دینی خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های اهل بیت (ع)، ظلم به امام و ولی خدا نیز در شمار ظلم به خداوند قرار می‌گیرد و جامعه دینی باید در مسیر مقابله با همه اشکال ظلم حرکت کند.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان با آرزوی تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج) و علو درجات شهدا، بر ضرورت حرکت هماهنگ حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مدارس در مسیر آموزش و تربیت مبتنی بر اسلام ناب و ارزش‌های دینی تأکید کرد.

وی گفت: مراکز علمی و آموزشی باید بیش از دیگر محیط‌ها نسبت به حفظ و تقویت ارزش‌های دینی، اخلاقی و انقلابی اهتمام داشته باشند.