استقامت ملت ایران ابهت آمریکا و رژیم صهیونیستی را درهم شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی معصومی، دوشنبه شب با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مقاومت ملت‌های مسلمان، اظهار کرد: آنچه امروز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی شاهد هستیم، آخرین تلاش‌های آنان است و با استقامت ملت‌های مسلمان، این جریان در حال شکست و تضعیف است.

وی با اشاره به واکنش نمایندگان کشورها در سازمان ملل هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، افزود: این صحنه نشان داد که جایگاه و نفوذ رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی نسبت به گذشته تضعیف شده و دیگر نمی‌تواند مانند گذشته کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

استاد برجسته اخلاق حوزه‌های علمیه با بیان اینکه ملت ایران در طول سال‌های گذشته در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده است، گفت: مردم ایران با شهادت‌ها، فداکاری‌ها و استقامت خود ابهت آمریکا و رژیم صهیونیستی را درهم شکستند و امروز برای ملت‌های جهان روشن شده است که آمریکا آن قدرتی نیست که بتواند اراده خود را بر همه کشورها تحمیل کند.

آیت‌الله معصومی ادامه داد: نباید به شمار نیروها و امکانات ظاهری نگاه کرد؛ چراکه در آموزه‌های دینی، وعده الهی بر پیروزی مؤمنان استوار است و استقامت ملت‌ها می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

وی، حضور و پایداری مردم در شرایط دشوار را از نعمت‌های الهی دانست و تصریح کرد: اینکه مردم با وجود مشکلات و فشارهای مختلف همچنان ایستادگی می‌کنند، جلوه‌ای از لطف الهی است و نشان می‌دهد دل‌های مردم به سوی خداوند و ارزش‌های الهی هدایت شده است.

این استاد حوزه‌های علمیه با اشاره به اعتقاد شیعیان به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، بیان کرد: باید دعا کرد زمینه‌های ظهور امام زمان(عج) هرچه زودتر فراهم شود و جهان به سوی عدالت و حاکمیت ارزش‌های الهی حرکت کند.

آیت‌الله معصومی همچنین با اشاره به ایستادگی مردم ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه، گفت: مردم ایران با تقدیم شهدا و ایثارگری‌های خود نشان داده‌اند که برای دفاع از آرمان‌های دینی و اعتقادی آماده فداکاری هستند و ملت‌ها و جریان‌های مقاومت در لبنان، یمن و غزه نیز در این مسیر ایستادگی کرده‌اند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: فریادهای «الله‌اکبر»، حمایت از ولایت فقیه و ایستادگی ملت‌های مسلمان، آثار خود را در تحولات آینده منطقه و جهان نشان دهد.