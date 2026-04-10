به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمدعلی معصومی روز جمعه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز «امام شهید» که در مسجد جامع بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: امروز در سراسر ایران اسلامی و حتی در میان ملت‌های مسلمان منطقه، مردم مومن و انقلابی با یاد و خاطره این عالم مجاهد و ربانی به سوگ نشسته‌اند و با تجدید پیمان با آرمان‌های او، بر ادامه راه انقلاب و مقاومت تاکید می‌کنند.

وی با بیان اینکه شخصیت این رهبر شهید ابعاد گسترده‌ای دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم درباره ویژگی‌ها، خدمات و اندیشه‌های این شخصیت بزرگ سخن بگوییم، ماه‌ها و سال‌ها زمان نیاز است؛ چرا که او عالمی متعهد، مومنی صادق و رهبری بود که همواره بر وحدت امت اسلامی، اقتدار ایران اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید داشت.

این استاد برجسته اخلاق با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، گفت: در این ۴۰ روز ملت ایران با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و این حضور و وحدت مردمی سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از چالش‌ها و رسیدن به پیروزی نهایی است.

آیت الله معصومی ادامه داد: اگرچه پیروزی‌های مهمی در این مسیر به دست آمده و نشانه‌های آن نیز آشکار است، اما هنوز تا تحقق کامل وعده‌های الهی فاصله داریم و رسیدن به قله‌های پیروزی نیازمند صبر، استقامت و تحمل دشواری‌ها است.

وی با اشاره به شرایط تاریخی کشور تصریح کرد: ایران اسلامی در مسیری قرار گرفته که از آن به عنوان «پیچ تاریخی» یاد می‌شود و رسیدن به قله‌های اقتدار بدون عبور از سختی‌ها ممکن نیست، اما ملت ایران نشان داده‌اند که با ایمان، وحدت و همدلی می‌توانند از این مسیر عبور کنند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر تصریح کرد: حضور گسترده مردم و شعارهای آگاهانه آنان در این چهل روز جلوه‌ای از بصیرت و آگاهی عمومی جامعه است؛ به‌گونه‌ای که حتی نوجوانان و نسل جوان نیز با درک شرایط، سخنان حکیمانه و آگاهانه‌ای بیان می‌کنند.

آیت الله معصومی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، گفت: هر کس ۴۰ روز عمل خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند چشمه‌های حکمت را از دل او جاری می‌کند و آنچه در رفتار و سخنان مردم در این مدت مشاهده شد، نشانه‌ای از همین اخلاص و ایمان است.

وی همچنین به برخی نشانه‌های امدادهای الهی در تحولات اخیر اشاره کرد و افزود: در این مدت دشمنان تلاش‌های بسیاری برای ضربه زدن به ایران اسلامی انجام دادند، اما در تحقق اهداف خود ناکام ماندند و این موضوع نشان‌دهنده حمایت الهی از ملت ایران است.

استاد اخلاق حوزه علمیه هرمزگان تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه هستیم؛ چرا که این اتحاد در گذشته نیز زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ برای ملت ایران بوده است.

آیت الله معصومی با اشاره به آینده انقلاب اسلامی اظهار کرد: با استمرار این مسیر و حفظ همدلی و ایمان مردم، آینده‌ای روشن در انتظار ایران اسلامی و جبهه مقاومت خواهد بود و وعده‌های الهی درباره پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت.