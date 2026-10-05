  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

کتاب «مثل حسین» روایتگر زندگی سردار شهید حسین اجاقی منتشر شد

کتاب «مثل حسین» روایتگر زندگی سردار شهید حسین اجاقی منتشر شد

کرمانشاه - کتاب «مثل حسین» از مجموعه «قصه فرماندهان» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید حسین اجاقی، فرمانده دوران دفاع مقدس، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مثل حسین» جدیدترین جلد از مجموعه «قصه فرماندهان» با محوریت زندگی سردار شهید حسین اجاقی، از فرماندهان و شهدای شاخص استان کرمانشاه، منتشر شده است.

این اثر به قلم پروانه نوری و از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده و زندگی، مجاهدت‌ها و رشادت‌های این فرمانده شهید را در قالب روایتی مستند و داستانی برای مخاطبان بازگو می‌کند.

نخستین چاپ کتاب «مثل حسین» در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده و این اثر در ۱۱ فصل و ۱۴۳ صفحه به مخاطبان ارائه شده است. این کتاب در ادامه مجموعه «قصه فرماندهان» به معرفی بخشی از زندگی و سیره فرماندهان دوران دفاع مقدس می‌پردازد.

سردار شهید حسین اجاقی ۱۷ آذرماه سال ۱۳۴۳ در کرمانشاه متولد شد و در دوران دفاع مقدس در چندین عملیات حضور داشت که از جمله آنها می‌توان به عملیات‌های والفجر ۴، والفجر ۵، عاشورا در میمک و والفجر ۹ اشاره کرد.

این فرمانده کرمانشاهی در ادامه حضور خود در جبهه‌های دفاع مقدس، مسئولیت قائم‌مقامی گردان حضرت علی‌اکبر(ع) لشکر ۱۰ سیدالشهدا(ع) را بر عهده داشت و سرانجام ۱۶ تیرماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای یک و در ارتفاعات قلاویزان مهران به شهادت رسید.

کتاب «مثل حسین» با تمرکز بر ابعاد مختلف زندگی این شهید، تلاش دارد بخشی از رشادت‌ها و مجاهدت‌های رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس را در قالب روایت داستانی به نسل امروز منتقل کند.

انتشار این اثر همچنین بخشی از تلاش برای بازخوانی زندگی و خاطرات فرماندهان و شهدای دوران دفاع مقدس استان کرمانشاه در قالب آثار مکتوب و ادبی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6969000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها