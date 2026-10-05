به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، گروهی از دانشمندان روس از جمله پژوهشگران دانشگاه فدرال بالتیک امانوئل کانت، نشان داده‌اند که با تنظیم آرایش ذرات مغناطیسی در لایه‌ای پلیمری می‌توان پاسخ الکتریکی یک ماده مغناطوالکتریک انعطاف‌پذیر را به میزان قابل توجهی تقویت و پایدار کرد.

این دستاورد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه حسگرهای انعطاف‌پذیر، منابع مستقل تأمین انرژی و تجهیزات الکترونیکی زیست‌سازگار شود.

مواد پلیمری انعطاف‌پذیر به دلیل ویژگی‌های مناسب برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی پوشیدنی و نرم مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ با این حال، جابه‌جایی ذرات مغناطیسی در ساختار کشسان این مواد می‌تواند موجب تغییر خواص آنها شود. پژوهشگران در این مطالعه روشی برای کنترل ویژگی‌های ماده از طریق تنظیم ساختار داخلی آن ارائه کرده‌اند.

فیزیک‌دانان یک کامپوزیت انعطاف‌پذیر دولایه را بررسی کردند که یکی از اجزای آن از پلیمر مغناطوفعال یا الاستومر حاوی ذرات ریز آهن تشکیل شده بود. پژوهشگران هنگام ساخت این ماده، آن را در معرض میدان مغناطیسی قرار دادند تا ذرات آهن در قالب زنجیره‌های موازی و جهت‌دار مرتب شوند.

نتایج بررسی‌ها نشان داد که این آرایش منظم ذرات بر خواص الکتریکی کل کامپوزیت تأثیر می‌گذارد و امکان تقویت و تثبیت سیگنال الکتریکی آن را فراهم می‌کند.

به گفته پژوهشگران، این مواد در آینده می‌توانند در ساخت حسگرهای انعطاف‌پذیر، اجزای تأمین انرژی مستقل، تجهیزات الکترونیکی پوشیدنی و قابل حمل و همچنین حسگرهای زیست‌سازگار به کار گرفته شوند. حفظ انعطاف‌پذیری ماده در کنار تولید سیگنال الکتریکی پایدار و تکرارپذیر، از ویژگی‌هایی است که این فناوری را برای چنین کاربردهایی امیدوارکننده می‌کند.