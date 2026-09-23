به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، چین از دو سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی کرده است که با هدف توسعه اکتشاف منابع معدنی و نقشه‌برداری زمین‌شناسی طراحی شده‌اند.

روزنامه «گلوبال تایمز» همکار رسانه‌ای تی‌وی بریکس، گزارش داد نخستین سامانه با ترکیب کلان‌داده، هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌های نوین در نقشه‌برداری زمین‌شناسی منطقه‌ای به کار گرفته می‌شود.

این سامانه اطلاعات جمع‌آوری‌شده از فضا، هوا و سطح زمین را با یکدیگر ترکیب می‌کند و از مراحل مطالعات اولیه و جمع‌آوری داده‌های میدانی تا تحلیل‌های زمین‌شناسی، تهیه نقشه و ارائه نتایج را پوشش می‌دهد.

این سامانه می‌تواند ساختارهای زمین‌شناسی را با دقت کلی بیش از ۹۰ درصد شناسایی کند و کارایی پردازش داده، تحلیل یکپارچه و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد. این فناوری تاکنون روی نزدیک به ۱۰۰ برگ نقشه با مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم آزمایش شده است.

سامانه دوم بر استفاده از هوش مصنوعی در اکتشاف منابع معدنی تمرکز دارد. این سامانه داده‌های علوم زمین، دانش زمین‌شناسی، مدل‌های اکتشافی و بیش از ۲۰۰ الگوریتم پردازش و تحلیل داده را با یکدیگر ترکیب می‌کند.

این سامانه قادر است داده‌های زمین‌شناسی، گرانی‌سنجی، مغناطیسی، الکتریکی، ژئوشیمیایی و سنجش از دور را پردازش کند تا الگوهای کانه‌زایی و مناطق مستعد اکتشاف را شناسایی کند.

این فناوری از چند شیوه کاری از جمله هدایت توسط کارشناسان، پردازش خودکار و همکاری انسان و هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کند. سامانه مذکور می‌تواند داده‌ها را یکپارچه کند، اهداف اکتشافی را شناسایی کند، مدل‌های سه‌بعدی زمین‌شناسی بسازد، ارزیابی منابع را انجام دهد و نقشه‌ها و گزارش‌های تخصصی ارزیابی تولید کند.

بر اساس نتایج آزمایش‌ها، کارهایی که پیش از این حدود ۶ ماه زمان می‌برد اکنون می‌تواند در یک هفته انجام شود.

در جریان اکتشاف طلا در منطقه «چین‌لینگ» در غرب چین نیز این سامانه داده‌های ۳۲ برگ نقشه را تنها طی پنج روز پردازش و ارزیابی کرد. این سامانه دو هدف اکتشافی طلا و چهار منطقه مناسب برای ادامه اکتشاف را شناسایی کرد.

این فناوری علاوه بر طلا می‌تواند برای اکتشاف مواد معدنی دیگری از جمله آهن، مس، لیتیوم، کبالت، نیکل، سرب، روی، اورانیوم و پتاس نیز مورد استفاده قرار گیرد.

این سامانه با بهره‌گیری از چند دهه تجربه اکتشاف منابع معدنی سازمان زمین‌شناسی چین توسعه یافته و در بیش از ۱۰۰ پروژه در بیش از ۱۰ منطقه در سطح استانی این کشور مورد آزمایش قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند این دو فناوری می‌توانند به تحول هوشمند فرآیند اکتشاف منابع معدنی در جهان کمک کرده و زمینه‌ساز نوآوری در حوزه نقشه‌برداری زمین‌شناسی شوند.