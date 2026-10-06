ضرورت تداوم راه شهدای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران، در پی شهادت استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده از مدافعان امنیت، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده‌های شهدا و مجموعه انتظامی کشور تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: شهادت مظلومانه و جان‌سوز شهید استوار دوم امیرحسین قاسمی و شهید گروهبان یکم نظام دست‌گشاده، از مدافعان امنیت و خدمتگزاران صدیق مردم، در پی حمله تروریست‌های مسلح به پاسگاه نوکجو شهرستان بمپور، موجب تألم و تأثر عمیق شد.

این دو شهید والامقام در راه انجام وظیفه و صیانت از امنیت و آرامش مردم، با ایمان، شجاعت و روحیه‌ای سرشار از اخلاص تا آخرین قطره خون بر عهد خود ایستادند و جان خویش را فدای امنیت ایران اسلامی و آرامش مردم کردند.

بی‌تردید خون پاک این شهیدان مظلوم، سند دیگری بر حقانیت راه پرافتخار مدافعان امنیت و برگ زرینی در کارنامه فرزندان غیور فراجاست؛ مردانی که در سخت‌ترین لحظات، نه از خطر هراس دارند و نه در مسیر خدمت به مردم از جان خویش دریغ می‌کنند.

مظلومیت این شهدای عزیز، پرده‌ای از چهره واقعی تروریسم و کینه دشمنان امنیت و آرامش ملت ایران را آشکار ساخت؛ اما شهادت آنان نه پایان راه، بلکه آغاز رویش اراده‌ای استوارتر برای پاسداری از امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت تروریستی و ددمنشانه، شهادت این دو شهید والامقام را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فرمانده کل انتظامی کشور، فرماندهان، مدیران و کارکنان غیور انتظامی استان‌های مازندران و سیستان و بلوچستان، مردم شریف، ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان‌های ساری و آمل و به‌ویژه خانواده‌های معظم، صبور و داغدار این دو عزیز، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

راه شهیدان امنیت، راه عزت، خدمت و سربلندی ملت ایران است و این راه به برکت خون شهیدان با صلابت ادامه خواهد یافت.