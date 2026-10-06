۱۳ تن مواد غذایی فاسد در راسک معدوم شد

میلاد عبدالهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک در گفتگو با خبرنگار مهر، از معدوم سازی ۱۳ تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف با همکاری مرکز بهداشت، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و نماینده دادستان در این شهرستان خبر داد و گفت: فرآیند معدوم‌سازی این مواد طبق ضوابط زیست‌محیطی و با نظارت مستقیم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انجام گرفت.

وی افزود: دفع اصولی مواد غذایی فاسد و پسماندهای حاصل از آن اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای انجام شود که از آلودگی خاک و منابع آب، انتشار بوی نامطبوع و ایجاد تهدید برای سلامت انسان و حیات وحش جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راسک بیان کرد: شهروندان می‌توانند موارد مرتبط با آلودگی‌های زیست‌محیطی و دفع غیراصولی پسماند را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند.