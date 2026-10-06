به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش بازده اوراق دولتی آمریکا موجب شده هزینه تأمین مالی در بازار اعتباری این کشور افزایش یابد و شرکت‌های دارای رتبه اعتباری پایین‌تر با نرخ‌های بهره بسیار بالاتری برای استقراض مواجه شوند.

به نوشته فایننشال‌تایمز، برخی شرکت‌ها در شرایط فعلی انتشار بدهی جدید خود را به تعویق انداخته‌اند، زیرا افزایش نرخ‌های بهره باعث شده تأمین مالی از طریق بازار اوراق برای آنها گران‌تر شود. هزینه استقراض برای برخی شرکت‌های پرریسک حتی به حدود ۱۷ درصد رسیده است.

افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند بر تصمیم شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌ها و تأمین نقدینگی اثر بگذارد. این مسئله به‌ویژه برای شرکت‌هایی که وابستگی بیشتری به بازار بدهی دارند اهمیت دارد.

با وجود افزایش هزینه استقراض، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی همچنان در حال استفاده از بازار بدهی برای تأمین مالی پروژه‌های خود هستند. سرمایه‌گذاری گسترده این شرکت‌ها در زیرساخت‌های هوش مصنوعی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و برخی از آنها حاضرند برای تأمین این منابع هزینه بیشتری پرداخت کنند.

افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا همچنین نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران درباره مسیر بدهی و کسری بودجه دولت این کشور است. بالا رفتن نرخ‌های بلندمدت می‌تواند نه تنها هزینه استقراض دولت، بلکه هزینه سرمایه برای شرکت‌ها و سایر فعالان اقتصادی را نیز افزایش دهد.

در چنین شرایطی، تداوم نرخ‌های بهره بالا می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا منجر شود؛ هرچند بخش‌هایی مانند فناوری و هوش مصنوعی همچنان به دلیل چشم‌انداز رشد بالا، تقاضای قابل توجهی برای تأمین مالی دارند.