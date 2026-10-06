تهران، پایتخت فرهنگ، همدلی و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان هم‌زمان با چهاردهم مهرماه و آغاز هفته فرهنگی تهران، پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نام تهران با تاریخ معاصر ایران درآمیخته است؛ پایتختی که نزدیک به دو سده و نیم، شاهد تصمیم‌های بزرگ، خاستگاه جریان‌های فکری و فرهنگی و میزبان مردمانی از سراسر این سرزمین بوده و در همه فراز و فرودها، ضربان زندگی ایران را در خود زنده نگاه داشته است.

چهاردهم مهرماه، یادآور تثبیت جایگاه تهران به‌عنوان پایتخت در متمم قانون اساسی و مجالی برای تأمل در شأن شهری است که سهمی ماندگار در شکل‌گیری حافظه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد. هفته فرهنگی تهران نیز فرصتی برای بازشناسی این هویت و تجدید عهد با میراثی است که از نسل‌های پیشین به ما رسیده و باید غنی‌تر و استوارتر به آیندگان سپرده شود.

تهران، پیوندی دل‌نشین از تاریخ، طبیعت و فرهنگ است؛ از ری کهن تا کاخ گلستان، از بازار بزرگ و سردر باغ ملی تا دامنه‌های البرز، دشت‌های ورامین، باغ‌های شمیرانات و چشم‌اندازهای دماوند و فیروزکوه. هر محله، بنا و گذر این دیار، بخشی از روایت ایران و حامل خاطره نسل‌هایی است که زیسته‌اند، ساخته‌اند و بر غنای این شهر افزوده‌اند.

هویت تهران، در حضور اقوام، گویش‌ها، آیین‌ها و ادیان گوناگون معنا یافته است. مردمانی از سراسر کشور، دانش، هنر، تجربه و سنت‌های خود را به این دیار آورده‌اند و از تهران، رنگین‌کمانی از فرهنگ ایرانی و نمونه‌ای درخشان از مدارا، همزیستی و همبستگی ملی ساخته‌اند.

اما شکوه تهران را پیش و بیش از هر نماد و سازه‌ای، باید در قامت مردم آن دید؛ مردمانی که در بزنگاه‌های تاریخ، پایتخت را تنها نگذاشته‌اند. از سال‌های دفاع مقدس تا حملات تجاوزکارانه دشمن در جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، تهران بار دیگر معنای ایستادگی را به نمایش گذاشت. در دشوارترین روزها، جریان خدمت و زندگی متوقف نشد و با مجاهدت نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی، خدماتی و تولیدی و همراهی مسئولانه شهروندان، چراغ امید و آرامش روشن ماند.

امروز، تهران افزون بر جایگاه سیاسی و اداری خود، کانون علم، اقتصاد، هنر، رسانه و نوآوری ایران است. دانشگاه‌های مرجع، مراکز علمی و پژوهشی، صنایع پیشرو و زیست‌بوم گسترده دانش‌بنیان، ظرفیتی کم‌نظیر در اختیار این استان قرار داده‌اند تا گذشته پرافتخار خود را به آینده‌ای روشن پیوند زند.

فردای تهران باید بر شانه‌های این میراث و با نیروی دانایی ساخته شود؛ پایتختی ریشه‌دار و در عین حال پیشرو، با آسمانی پاک‌تر، حمل‌ونقلی کارآمدتر، منابعی پایدارتر، خدماتی هوشمندتر و فرصت‌هایی عادلانه‌تر. توسعه تهران زمانی شایسته نام پایتخت ایران است که ثمره آن در آرامش، کرامت و کیفیت زندگی مردم جلوه‌گر شود.

هفته فرهنگی تهران باید میدان شناخت و روایت این سرمایه بزرگ باشد؛ فرصتی برای گسترش تهران‌پژوهی، ثبت تاریخ شفاهی محله‌ها، تکریم مفاخر، معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها و تقویت پیوند دانش‌آموزان و دانشجویان با هویت پایتخت. تهران را باید از خلال روایت همه مردمان و همه مناطق آن شناخت؛ از قلب کلان‌شهر تا دورترین شهرها و روستاهای استان.

اینجانب چهاردهم مهر و هفته فرهنگی تهران را به مردم شریف استان، فرهیختگان، هنرمندان، دانشگاهیان، ورزشکاران، اصحاب رسانه، فعالان اجتماعی و همه تلاشگرانی که دل در گرو اعتلا و آبادانی این دیار دارند، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سربلندی تهران و عزت روزافزون ایران عزیز را مسئلت دارم.

تهران، قلب تپنده ایران، پایتختی استوار به بلندای تاریخ، میراثی مشترک و امانتی برای فرداست؛ آن را باید عمیق شناخت، صادقانه روایت کرد و مسئولانه ساخت.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران