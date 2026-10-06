افزایش ۲۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود حسینی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح اقدامات و عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر همزمان با هفته نیروی انتظامی، مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت کشور دانست و اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و امکانات موجود، در خط مقدم مقابله با قاچاقچیان قرار دارد، استان گلستان نیز در این مسیر ایثارگری‌های بسیاری داشته و تاکنون ۸۳ شهید و ۳۷ جانباز را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، افزود: این پدیده تنها امنیت فردی را هدف قرار نداده، بلکه امنیت ملی و بنیان خانواده‌ها را نیز با تهدیدات جدی مواجه کرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان با استناد به آمارهای ملی، وضعیت شیوع اعتیاد و پیامدهای آن را نگران‌کننده خواند و گفت: طبق آمار، حدود ۲.۸ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور (۱۵ تا ۶۴ سال) که معادل ۵.۴ درصد جمعیت است، مبتلا به سوءمصرف مواد مخدر هستند، همچنین آمارها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از زندانیان زن و ۳۵ درصد از زندانیان کل کشور به صورت مستقیم در جرایم مرتبط با مواد مخدر تحمل کیفر می‌کنند.

حسینی، مرگ‌ومیر ناشی از اعتیاد تزریقی را پس از تصادفات جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ومیر غیرطبیعی در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: اعتیاد عامل بروز بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی است؛ به‌طوری که ۴۵ درصد همسرآزاری‌ها، ۳۰ درصد طلاق‌ها، ۱۵ درصد کودک‌آزاری‌ها و ۲۵ درصد قتل‌های عمدی، ریشه در مصرف مواد مخدر دارند.

تغییر چهره مواد مخدر و نفوذ به محیط‌های آموزشی

وی ضمن هشدار نسبت به صنعتی شدن مواد مخدر، گفت: متأسفانه مواد مخدر دیگر چهره قدیمی و سنتی خود را ندارد و با ظاهری فریبنده، پشت نیمکت‌های مدارس، دانشگاه‌ها حتی در جمع‌های دوستانه نفوذ کرده است که این موضوع زنگ خطری جدی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان در ادامه با ارائه آماری از عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: در حوزه مقابله با سوداگران مرگ، پلیس گلستان موفق به کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر شده است که نشان‌دهنده افزایش ۲۸ درصدی کشفیات است.

حسینی افزود: در حوزه برخورد با قاچاقچیان، شاهد ۳۶ درصد افزایش دستگیری، در حوزه برخورد با خرده‌فروشان ۲۰ درصد افزایش دستگیری و در جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز ۱۸ درصد افزایش اقدامات صورت گرفته است که در مجموع، عملیات‌های مقابله‌ای پلیس در استان گلستان رشدی ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

آموزش همگانی اولویت اصلی پلیس پیشگیری است

در ادامه رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گلستان با تأکید بر اینکه آموزش‌های همگانی و آگاه‌سازی عمومی زیربنای پیشگیری از جرم است، از اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور و گسترش چتر امنیتی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مؤسسات حفاظتی همزمان با هفته نیروی انتظامی خبر داد و گفت: آموزش همگانی یکی از دغدغه‌های اصلی ماست که تأثیر مستقیم و بسزایی در کاهش نرخ جرایم دارد.

مهدی مهدوی نیا درباره استمرار آموزش‌ها در مدارس، خاطر نشان کرد: تعامل پلیس با آموزش‌وپرورش یک رابطه مقطعی نیست و این همکاری به‌صورت مستمر در طول سال تحصیلی دنبال می‌شود، با این حال، همزمان با هفته انتظامی و تقارن آن با بازگشایی مدارس، این آموزش‌ها با حضور رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در سطح مدارس استان به صورت ویژه و گسترده‌تری اجرا می‌شود که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب و اثرگذاری مثبتی نیز همراه بوده است.

وی افزود: علاوه بر مراکز آموزشی، حضور همکاران ما در مساجد و مجامع عمومی جهت ارائه هشدارها و آگاهی‌بخشی‌های لازم، بخشی دیگر از فعالیت‌های پیشگیرانه پلیس را تشکیل می‌دهد.

رئیس پلیس پیشگیری استان گلستان خاطرنشان کرد: طرح‌های امنیت محله‌محور با هدف ارتقای احساس امنیت و افزایش مشارکت شهروندان با پلیس، توسط رده‌های پلیس پیشگیری در تمامی شهرهای استان اجرا می‌شود. این طرح‌ها با استقبال و رضایتمندی مردم مواجه شده و نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم خرد در محلات ایفا می‌کند.