آخرین وضعیت پرونده رسایی، خرازی، ایروانی و ساخت هتل ولنجک

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که حضور اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: خبر تلخی دیروز داشتیم و آن فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود که در پی آن دو نفر از کارگران عزیز که مشغول به کار بودند، متأسفانه جان خود را از دست دادند و به رحمت خدا رفتند.

وی ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه اظهار کرد: دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی همواره با هشدارهای متعدد پیگیر این موضوع بوده است تا چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم انجام شود تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم و جامعه کارگری، خانواده‌های کارگران و عزیزانی که در محیط‌های کاری با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز فعالیت می‌کنند، با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه نشوند.

وی افزود: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ و آغاز عملیات وعده صادق ۲ است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد و به نحوی تا جنگ رمضان ادامه یافت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این عملیات همه تحلیلگران و صاحب‌نظران مسائل نظامی را بر آن داشت تا نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب، امام شهید ما و نیروهای جان‌برکف مسلح کشور را در این عملیات مورد توجه قرار دهند. آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، تفاوتی اساسی داشت.

وی خاطرنشان کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده، در بیان رهبر شهید انقلاب و امام کبیر راحل، بنیانگذار انقلاب، این بود که دشمن هنوز ملت ایران و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را به‌درستی نشناخته و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.

کاظمی با اشاره به اراده ملی و عزم عمومی ملت ایران برای مقابله با دشمن اظهار کرد: اراده ملی و عزم عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید و آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، از سوی دشمنان شناخته نشد. این همان رمز ظفرمندی ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبردهای میهنی بوده است که توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.

خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار و میلیون بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت.

کاظمی ادامه داد: عملیات صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده و پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: مناسبت دیگری که با آن مواجه هستیم، هفته فراجاست و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم.

کاظمی افزود: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی بوده است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرزها و جاده‌ها تا شهرها و تمامی محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.

وی اظهار کرد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: باید یادی هم از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با کسانی که در حوزه جرم و تبهکاری فعال بودند، جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت ما و خانواده‌های ما تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.

وی با تأکید بر نقش مشترک فراجا و دستگاه قضایی در تأمین امنیت و اجرای عدالت افزود: فراجا و قوه قضاییه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرآیندها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: امنیت مردم و عدالت در کشور برای ما خط قرمز است و با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.

تبریک سخنگوی قوه قضاییه به موفقیت‌های علمی و ورزشی نوجوانان ایرانی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موفقیت‌های اخیر نوجوانان و جوانان ایرانی اظهار کرد: اتفاقات مبارکی که طی روزهای اخیر رخ داده، نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان کشور و آینده‌سازان ایران در حوزه‌های علمی و ورزشی است.

وی ضمن تبریک این دستاوردها به ملت ایران گفت: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های کشور و نقش جوانان در آینده ایران اظهار کرد: این نشان‌دهنده آن است که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در همه افق‌ها هستیم. تکیه اصلی آتیه روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.

کاظمی ادامه داد: در این راه، به فرموده امام خمینی (ره)، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند. امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.

آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.

کاظمی گفت: در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.

کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.

وی افزود: در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود.

کاظمی تصریح کرد: همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.

پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح‌شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود.

وی اظهار کرد: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.

کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به یکی از معیارهای پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.

کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.

وی اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.

کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.

وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش و به نحوی همکاری ختم شود.

میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال!

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس ایروانی گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال؛ البته ایشان بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها نیز ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.

وی افزود: برای قوه قضاییه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است.

وی ادامه داد: وی در خصوص بدهی به دو بانک، به‌طور کامل بدهی خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا ان‌شاءالله به‌طور کامل تعیین تکلیف و انجام شود.

جزئیات پرونده محمدباقر خرازی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت: پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد.

وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشو

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شرکا و معاونان شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بودند یا کسانی که مرتکب وطن‌فروشی و خیانت شدند، طبق قانون تشدید رسیدگی شده‌اند و پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده است.

کاظمی افزود: این پرونده‌ها هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی هستند. در مجموع، تاکنون ۴۷۶ پرونده در دو جنگ تشکیل شده است. البته این به معنای بسته شدن این پرونده‌ها نیست و حسب شکایت‌های جدید، پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی موارد به ۳۰۰ هزار نفر و حتی ۴۰۰ هزار نفر نیز می‌رسد. تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در خصوص این دو جنگ صادر شده است.

وی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در این خصوص ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در آنها یک هزار و ۸۹۵ نفر متهم وجود دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند. تاکنون ۷۰ کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال مرتبط با این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال متعددی نیز توقیف شده است. در اخبار شنیدید که برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف شده از آمریکا، پرداخت خسارات برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد.

کاظمی ادامه داد: کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد. برخی از این موارد، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال رخ دادن است.

طرح اصلاح قانون مهریه

سخنگوی قوه قضاییه طرح اصلاح قانون مهریه گفت: در خصوص سؤال مطرح‌شده، دو اصلاح را لازم می‌دانم؛ نخست اینکه این موضوع «عدم تصویب» نیست و دوم اینکه تعبیر «قانون» نیز در حال حاضر صحیح نیست. متنی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.

وی افزود: هدف این طرح آن بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال صورت نگرفته و سابقه اخذ مال نیز وجود ندارد، مجازات حبس به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود. همچنین پیشنهادهای جدیدی مطرح شده است؛ از جمله در خصوص نوسانات قیمتی طلا و موارد مشابه که پیش از این مستلزم طی فرآیند مجدد در دادگاه و صدور حکم جدید بود، پیشنهاد شده است این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین تکلیف شود تا فرآیند کوتاه‌تر شده و حقوق محکوم‌لهم سریع‌تر استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت نیز که نماینده قوه قضاییه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضاییه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست و مصوبه به مجلس بازگشت.

وی گفت: این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضاییه نیز در این زمینه همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات و ایرادات مطرح‌شده برطرف شود. ایرادات قوه قضاییه نسبت به این متن، ایرادات حقوقی و فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چراکه قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضاییه خواهد بود و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این موضوع همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در خصوص قوانین دیگر نیز این فرآیند طی می‌شود؛ شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایراداتی مطرح می‌شود و مصوبه برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً این ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرآیند قانون‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر این طرح به قانون تبدیل شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضاییه نیز آن را اجرا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تهدید و توهین علیه رئیس‌جمهور فعلی و رؤسای جمهور پیشین و اینکه خبری از اعلام جرم علیه آنها نیست در حالی که علیه علی ضیا اعلام جرم شده است و این شائبه برخورد دوگانه دستگاه قضایی را به میان آورده است، گفت: موضوعی که سؤال شد، دقیق نیست. موضوع توهین و تهدید علیه رئیس جمهور، تا پیش از اصلاح قانون، می‌توانست جنبه عمومی داشته باشد که با اصلاح قانون جنبه خصوصی دارد یعنی اگر شکایت شود ورود انجام و رسیدگی می‌شود.

وی افزود: اما موضوعی که درباره شخص دیگری مطرح شد باید بگویم مرتبط با این موضوع نیست. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده است؛ یک موضوع اینکه فرد شاکی خصوصی داشته و موضوع دیگر توهین به مقدسات بوده که جنبه عمومی داشته است و قوه قضاییه از این جهت وارد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: بنابراین ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و قوه قضاییه با توجه به اصل برابری در رسیدگی و اصل برتری قانون نسبت به افراد جامعه، نسبت به موضوعات رسیدگی می‌کند. قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند رسیدگی عادلانه را در همه حوزه‌ها انجام دهد.

رصد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: در بخش تسهیلات فرزندآوری، تاکنون تسهیلات به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما همچنان ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر در صف دریافت تسهیلات هستند. کل سهمیه ابلاغی سال ۱۴۰۵ بانک‌ها در این بخش، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است و بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد از سهم تکلیفی خود را انجام داده‌اند.

وی افزود: اگر عملکرد بانک‌ها را در مقیاس نمره ۲۰ محاسبه کنیم، عملکرد ۶۱ درصدی معادل نمره ۱۲ است و می‌توان گفت بانک‌ها در این زمینه نمره قبولی را کسب کرده‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در این بخش تاکنون ضعیف‌تر از سایر بانک‌ها بوده است. در همین راستا، ۱۵ نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌هایی که در پرداخت سهمیه خود کوتاهی کرده یا تضامین بیش از حد نصاب اخذ کرده‌اند، صادر شده و موضوع توسط سازمان بازرسی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: موارد برخی از بانک‌ها نیز طبق قانون به هیئت انتظامی بانک مرکزی اعلام شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته و تنبیهات لازم صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا پایان سال فرصت دارند عقب‌افتادگی خود را جبران کنند و امیدواریم با توجه به تکالیف ابلاغ‌شده، تسهیلات لازم را پرداخت کنند. تاکنون نیازی به ورود قضایی در این خصوص نبوده است.

حمایت قوه قضاییه از کسب‌وکارهای دیجیتال

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر مساعدت نسبت به کسب‌وکارهای دیجیتال و اقدامات این دستگاه گفت: با توجه به اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری از جمله حوزه‌هایی است که در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته و باید سهم خاصی از اقتصاد کشور در این حوزه‌ها محقق شود، لازم است همه دست به دست هم بدهیم تا این اقتصادها به‌شدت توسعه پیدا کنند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه ستاد اقتصاد مقاومتی دارد و در این ستاد از همه واحدهای اقتصادی، از جمله واحدها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، حمایت و در رفع مشکلات آنها اقدام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سازمان بازرسی نیز قرارگاه شعار سال و کمیته حمایت از دانش‌بنیان‌ها را داریم که در این خصوص اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اگر شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش مواجه شوند، می‌توانند به این کمیته مراجعه کنند.

وی گفت: در کنار این موارد، در اخبار نیز شاهد بودیم که در هفته گذشته ریاست قوه قضاییه با برخی از فعالان این حوزه جلساتی برگزار کردند. به عنوان مثال، همین هفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جلسه‌ای با تعدادی از این کسب‌وکارها داشتند و در آن جلسه مسائل و مشکلات مربوط به این کسب‌وکارها مطرح شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پیش از این نیز در معاونت راهبردی، بحث حمایت از کلان داده‌ها، موضوع سکوهایی که اقدام به انتشار تبلیغات می‌کنند، مسئولیت کیفری در این حوزه و صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی مختلف که نسبت به تعقیب برخی افراد اقدام می‌کنند، در جلسات مختلف مطرح شده است.

کاظمی ادامه داد: موضوع قیمت‌گذاری نیز از جمله مسائلی است که این کسب‌وکارها با آن مواجه هستند. قوه قضاییه در این موارد ورود کرده و کمک‌های لازم را انجام داده و همچنان نیز پیگیر این موضوع است. قوه قضاییه از کسب‌وکارها به‌طور کامل حمایت خواهد کرد تا این عزیزان با خیال راحت فعالیت کنند. از نظر قوه قضاییه، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید حتماً مورد حمایت قرار گیرد.

آخرین وضعیت کلثوم اکبری

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم پرونده کلثوم اکبری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرد و فرجام‌خواهی متهم رد شد. پرونده برای انجام اقدامات لازم و اجرای حکم، پس از استیذان، در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این پرونده، خانم اکبری به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسر وی بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و وی به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که در پرونده‌های مهم معمولاً توسط قوه قضاییه انجام می‌شود و لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی کنم، مطالعه عمیقی است که توسط اساتید برجسته دانشگاه‌ها و با همکاری معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضاییه درباره این پرونده انجام شده است. در این مطالعه، از منظر جامعه‌شناختی بررسی شده که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه راهکارهای پیشگیرانه‌ای باید برای آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است. ان‌شاءالله در یک نشست علمی و رسانه‌ای، موضوع را به‌صورت کامل مطرح و نتایج این مطالعات را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مطالعات، سه کلیدواژه مورد توجه قرار گرفته است؛ «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به کهنسالان». ان‌شاءالله در یک جلسه رسمی، جزئیات بیشتری درباره این موارد و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه ارائه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر اصلاح رویه‌های وارداتی و نظارت بر گمرک‌ها گفت: در خصوص انبارهای سازمان اموال تملیکی، شاهد اقدامات قوه قضاییه هستیم تا نگهداری و حفظ کالاها به‌طور کامل رعایت شود. در زمانی مناسب با تور رسانه‌ای تلاش می‌کنیم تا اصحاب رسانه از این انبارها بازدید داشته باشند.

کاظمی اظهار کرد: اقدامات بسیار خوبی برای ترخیص کالاها صورت گرفته و دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در تمامی استان‌هایی که گمرک دارند، بر گمرک‌ها نظارت دارند. تلاش بر این است که ترخیص کالاها هرچه سریع‌تر انجام شود، به‌ویژه در شرایطی که ممکن است ماندن کالا در انبارهای گمرک موجب تلف شدن یا ضایع شدن مال شود.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، قوه قضاییه پیگیر این است که فرآیند ورود کالا از گمرک تا انبارها و از انبارها تا رسیدن به دست مصرف‌کنندگان، کاملاً شفاف و تحت نظارت باشد. همچنین لازم است کالاها در سامانه انبارها به‌درستی ثبت شوند و پس از آن نیز به شکل صحیح به دست مصرف‌کنندگان برسند. این بخش از اهمیت کمتری نسبت به موضوع خود انبارها برخوردار نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد پنجره واحد برای مدیریت انبارها گفت: مسئله دیگر، وجود پنجره واحد برای مدیریت انبارهاست تا مراجعی که باید از آنها استعلام گرفته شود، از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سایر دستگاه‌ها، پاسخ خود را سریع‌تر اعلام کنند و کالاها دچار توقف و معطلی نشوند.

کاظمی تأکید کرد: در شرایط فعلی، انتظار قوه قضاییه از تمامی دستگاه‌ها همکاری در این زمینه است تا کالاها هرچه سریع‌تر ترخیص شوند، وارد انبارهای مجاز شوند و به دست مصرف‌کنندگان عزیز کشور برسند تا این تأخیرها خود موجب ایجاد مشکلات دیگری نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این حوزه اقدامات جدی در حال پیگیری است. همان‌طور که در خبرها مشاهده کردید، رئیس قوه قضاییه با همراهی تعدادی از مسئولان قوه قضاییه وارد یکی از گمرک‌ها شدند و در آنجا دستورات خاصی در این خصوص صادر کردند که پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اجاره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: موضوعی که اشاره شد را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود آیا این موضوع جنبه قضایی دارد یا خیر و پس از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب گفت: این از موضوعاتی است که از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضاییه منتقل شده است. رئیس قوه قضاییه نیز در دیدارهایی که با برخی از سخنرانان میادین و تجمعات میدانی داشتند، این موضوع را به عنوان دغدغه مشترک همه عزیزان مطرح کردند. در آن جلسه ۱۸ نفر صحبت کردند و هر ۱۸ نفر بر این موضوع تأکید داشتند. معمولاً این موضوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز به قوه قضاییه منعکس می‌شود. این موضوع به موجب قانون، جرم‌انگاری شده و جرم مشهود محسوب می‌شود. ضابطان در صورت مواجهه با آن، طبق قانون مکلف هستند فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند و مرجع قضایی نیز رسیدگی لازم را انجام دهد.

وی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، دستوری را به دادستان کل کشور صادر کرد تا دادستان کل کشور از طریق دادستان‌های سراسر کشور این موضوع را پیگیری کند. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه‌ای که با برخی دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور داشت، خواستار اجرا و ایفای تکالیف این دستگاه‌ها نسبت به موضوع حجاب شدند.

کاظمی گفت: برخی واحدهایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف هستند نسبت به رعایت این موازین و قوانین در محدوده تحت مدیریت خود اقدام کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه ضمن تأکید بر لزوم انجام کار فرهنگی در این حوزه، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته در این زمینه به‌جد وارد عمل شده و اقدامات خاصی را در این خصوص آغاز کرده است. نتایج این اقدامات را ان‌شاءالله در آینده به سمع و نظر ملت عزیز ایران خواهیم رساند.

کاظمی با تشریح اقدامات قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی گفت: کاهش اطاله دادرسی یکی از مطالبات به‌حق مردم و از موضوعات مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است و در این زمینه اقدامات متعددی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیش‌بینی و اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه سرعت و کیفیت دادرسی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اطاله دادرسی و اتقان آرا بایددر کنار هم دیده شود. اطاله دادرسی تنها به مدت زمانی که پرونده در یک شعبه قرار دارد محدود نمی‌شود، بلکه از زمان ورود پرونده به دستگاه قضایی تا رسیدگی مؤثر، صدور رأی و اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی افزود: ممکن است یک فرد چندین پرونده در دادگستری داشته باشد و هر یک از پرونده‌ها در زمان مناسبی رسیدگی شود، اما در نهایت به حق خود نرسیده باشد؛ بنابراین از نگاه مردم، اطاله دادرسی مفهومی فراتر از مدت حضور یک پرونده در شعبه دارد. قوه قضاییه با توجه به این موارد و سطوح سعی کرده اقدامات زیادی را انجام دهد.

وی ادامه داد: موضوع اطاله دادرسی یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و ۳۴ راهکار در این سند برای مقابله با اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است. همچنین دستورالعملی در این خصوص تدوین شده و هیئت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت رسیدگی‌ها و گلوگاه‌های ایجادکننده اطاله را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

شناسایی هفت گلوگاه اطاله دادرسی

کاظمی با اشاره به برگزاری نشست هیئت ملی پیگیری اطاله دادرسی گفت: در این نشست، گزارش‌های پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی بررسی و وضعیت استان‌ها و فرایند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این بررسی‌ها هفت گلوگاه اصلی اطاله دادرسی شناسایی شده که باید به صورت مرحله‌به‌مرحله برطرف شوند. یکی از محورهای مهم مصوب در این زمینه، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرایندها برای رفع این گلوگاه‌هاست.

مدیریت مبادی ورودی و ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کاظمی با اشاره به اهمیت مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: پرونده‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه‌های خودکاربری و همچنین مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شوند و تلاش شده است با الکترونیکی شدن این فرایند، پرونده در فاصله میان مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشود.

وی گفت: قوه قضاییه در حال ورود به نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین است. در نسل نخست، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسعه یافتند و در نسل دوم، سامانه‌های خودکاربری مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون استفاده از سکوهای ملی در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش قابل توجهی از متون و فرایندهای قضایی و حقوقی از طریق این سکوها و با همکاری ۷ شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود.

کاظمی همچنین از راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند قضایی خبر داد و افزود: این سامانه از ابتدای مهرماه در کشور راه‌اندازی شده و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده است قواعد ارجاع خود را در آن پیاده‌سازی کنند. شیوه نامه‌ای توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه شده است و در معاونت اول قوه قضاییه در حال بررسی است و به زودی ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: ارجاع هوشمند می‌تواند هم گلوگاه‌های توصیه و هم آشناگیری در قوه قضاییه را مسدود. همچنین سامانه به گونه‌ای طراحی شده که اگر پرونده از یک نصاب زمانی عبور کند، به صورت خودکار برای ارجاع به شعبه اقدام شود. هم اکنون در استان لرستان، حدود ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر از این ظرفیت استفاده می‌کنند و برنامه این است که این فرایند به صورت سراسری در کشور اجرا شود.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی را مربوط به فاصله زمانی میان مراجع قضایی دانست و گفت: گاهی پرونده در یک مرجع قضایی ظرف یک یا دو روز رسیدگی می‌شود، اما انتقال آن به مرجع بعدی چند ماه زمان می‌برد. برای رفع این مشکل، سامانه‌ها با یکدیگر یکپارچه شده‌اند.

کاظمی افزود: در پرونده‌های الکترونیکی، انتقال پرونده به مرجع بعدی به صورت خودکار و با یک کلیک انجام می‌شود و تلاش شده است توقف‌های بین‌ایستگاهی از بین برود. در پرونده‌هایی که هنوز کاغذی هستند نیز فرایند ارسال و پیگیری پرونده به گونه‌ای طراحی شده که وضعیت پرونده برای مراجع ذی‌ربط و اصحاب پرونده شفاف باشد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه برای الکترونیکی شدن کامل پرونده‌های قضایی اظهار کرد: با پیشنهاد قوه قضاییه و همکاری دولت و مجلس، ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم زمینه مناسبی را برای تمام‌الکترونیک شدن پرونده‌های قضایی فراهم کرده است.

وی گفت: در استان سمنان این فرایند به صورت پایلوت آغاز شده و بخش قابل توجهی از پرونده‌ها، بیش از ۹۰ درصد، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هدف این است که این تجربه در سطح ملی نیز اجرایی شود.

کاظمی ادامه داد: با تحقق پرونده‌های تمام‌الکترونیک، جابه‌جایی پرونده‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر خواهد شد و در کنار آن توسعه شعب تمام‌الکترونیک که نسل جدیدی از دادرسی الکترونیک است. حرکت از عدالت الکترونیک به عدالت دیجیتال و از عدالت دیجیتال به عدالت الگوریتیمی قوه قضاییه در حال ارتقاست.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عنوان کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در فرایند دادرسی، بازداشت افرادی است که به دلیل ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه امکان آزادی آنها فراهم نمی‌شود. ۸۰ درصد بازداشتی‌های ما ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل و یا وثیقه بود و ۴۰ درصد این افراد زیر ۱۰ روز آزاد می‌شدند.

کاظمی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه است و با الکترونیکی شدن فرایند وثیقه‌گذاری و معرفی کفیل می‌توان بخشی از این موارد را کاهش داد.

وی اظهار کرد: سامانه ضمانت الکترونیک از مهرماه وارد مرحله اجرا شده و قرار است تا پایان مهرماه در سراسر کشور عملیاتی شود. در این فرایند، با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از جمله سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، امکان بررسی مالکیت و وضعیت وثیقه به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

کاظمی گفت: در گذشته انجام این فرایند ممکن بود زمان زیادی به خود اختصاص دهد، اما اکنون استعلام‌ها و اقدامات لازم می‌تواند در مدت بسیار کوتاه‌تری انجام شود و فرایند کارشناسی در این زمینه حذف شده است و ارجاع به کارشناس برای ارزیابی ملک وجود ندارد و همنجا قیمت به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود و فرد راحت می‌تواند وثیقه گذاری کند. این امر به کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از بازداشت‌های ناشی از مشکلات اداری در تأمین وثیقه کمک خواهد کرد.

کاهش میانگین زمان رسیدگی با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه حدود ۸۱ درصد داشتیم. حجم ورودی پرونده‌ها دو برابر شده است، اما با وجود این افزایش، میانگین زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است.

کاظمی افزود: میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده به قوه قضاییه تا (زمان محکوم شدن) خروج آن، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۷ روز بوده که در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به حدود ۱۴۸ تا ۱۴۹ روز رسید، اما در سال ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۱۱۵ روز کاهش یافته است. کاهش حدود ۲۴ تا ۲۵ درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: همچنین میانگین مدت حضور پرونده در شعب از حدود ۱۰۶ روز در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۱ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده است که بیانگر کاهش حدود ۳۴.۵ درصدی مدت حضور پرونده‌ها در شعب است.

کاظمی خاطرنشان کرد: این کاهش زمان رسیدگی، با وجود افزایش قابل توجه حجم ورودی پرونده‌ها، حاصل تلاش مجموعه همکاران قضایی و اداری و توسعه زیرساخت‌های فناورانه در قوه قضاییه است و هدف نهایی نیز این است که مردم در فرایند رسیدگی کمتر معطل شوند و خدمت‌رسانی قضایی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حراست از معیشت مردم و همکاری با دولت گفت: تأمین معیشت مردم، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تورم، حفظ ارزش پول ملی و مواردی از این دست، از جمله اقداماتی است که وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی، هم به صورت سلبی و هم ایجابی، در این زمینه انجام داده است.

کاظمی درباره اقدامات ایجابی دستگاه قضایی گفت: در این حوزه اقدامات متعددی صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به رفع موانع گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا، سرکشی از واحدهای تولیدی، حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و اقتصاد دانش‌بنیان، تشکیل برخی کارگروه‌های مشترک و اقداماتی که در ستادهای مشترک میان دولت و قوه قضاییه انجام می‌شود، اشاره کرد.

وی ادامه داد: اینها بخشی از اقدامات ایجابی قوه قضاییه است. در کنار آن، اقدامات سلبی و بازدارنده نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله برخورد با اخلالگران اقتصادی، مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با گران‌فروشی و احتکار در مواردی که جنبه اخلال در نظم عمومی پیدا می‌کند و همچنین رسیدگی به مواردی در حوزه تراستی‌ها، رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مرتبط.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برخورد با تمامی اقداماتی که موجب تنگی معیشت مردم می‌شود، از جمله وظایفی است که قوه قضاییه در چارچوب قانون در حال انجام آن است. در هر موردی که دولت نیازمند کمک قوه قضاییه در این حوزه‌ها باشد یا این کمک را درخواست کند، قوه قضاییه با تمام توان همکاری خواهد کرد؛ چرا که موضوع معیشت مردم بسیار مهم است و همه ما در این خصوص نباید فروگذار کنیم.