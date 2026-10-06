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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

مدارس فرسوده خوزستان باید نوسازی شوند

مدارس فرسوده خوزستان باید نوسازی شوند

اهواز - استاندار خوزستان گفت: نهضت توسعه فضاهای آموزشی با هدف جایگزینی مدارس فرسوده و کانکسی با جدیت در استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز سه‌شنبه در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه حاج حسن حمدان ساعدی در منطقه کوی علوی اهواز افزود: این مدرسه با مشارکت یک خیر مدرسه‌ساز و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در مساحتی حدود یک هزار و ۴۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.

وی با اشاره به تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار توسط این خیر برای پروژه مذکور تصریح کرد: تأکید رئیس‌جمهور همواره بر جدی گرفتن نهضت توسعه فضاهای آموزشی است و ما در این مسیر با تمام توان پای کار هستیم.

استاندار خوزستان اظهار کرد: ما مدارس سنگی، کانکسی، مستهلک و فرسوده داریم که دیگر قابل استفاده نیستند و باید با نگاهی توأمان به بازسازی و کیفیت‌بخشی، این مدارس نوسازی شوند تا فرزندان ما در فضاهای مناسب تحصیل کنند و نسل آینده‌ساز از حیث ذهنی، فکری و پرورشی رشد پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به گفتگو با جمعی از معلمان در حاشیه این مراسم بیان کرد: دغدغه‌های فرهنگیان شنیده شد و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات این قشر صادر شد.

کد مطلب 6969392

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
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      پاسخ
      وقت کردی یسری به مسجدسلیمان هم بزن....ما که جز مریخ نیستیم

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