پرهیزگار روی تاتامی جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفت سال از آخرین حضور نمایندگان جودو ایران در مسابقات قهرمانی جهان می گذارد و سرانجام طلسم این غیبت توسط الیاس پرهیزگار شکست.

مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی جودو از ۱۲ آذربایجان و در شهر باکو جریان دارد که الیاس پرهیزگار به عنوان تنها نماینده کشورمان در وزن ۸۱- کیلوگرم فردا چهارشنبه به روی تاتامی می‌رود.

در این وزن و در گروه A پرهیزگار دور نخست استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده دیدار جودوکاران مغولستان و اسلوونی خواهد رفت.

رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو ایران نیز در این مسابقات هدایت الیاس پرهیزگار را بر عهده دارد.