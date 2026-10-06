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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

جودو قهرمانی جهان- باکو

پرهیزگار روی تاتامی جهانی

پرهیزگار روی تاتامی جهانی

بعد از سالها دوری جودوکاران ایران از تاتامی مسابقات قهرمانی جهان، الیاس پرهیزگار تنها نماینده ایران در باکو به دیدار رقبای خود می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفت سال از آخرین حضور نمایندگان جودو ایران در مسابقات قهرمانی جهان می گذارد و سرانجام طلسم این غیبت توسط الیاس پرهیزگار شکست.

مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی جودو از ۱۲ آذربایجان و در شهر باکو جریان دارد که الیاس پرهیزگار به عنوان تنها نماینده کشورمان در وزن ۸۱- کیلوگرم فردا چهارشنبه به روی تاتامی می‌رود.

در این وزن و در گروه A پرهیزگار دور نخست استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده دیدار جودوکاران مغولستان و اسلوونی خواهد رفت.

رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو ایران نیز در این مسابقات هدایت الیاس پرهیزگار را بر عهده دارد.

کد مطلب 6969405

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