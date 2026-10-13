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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

دعوت از ۲ جودوکار همدانی به اردوی تیم ملی بانوان

دعوت از ۲ جودوکار همدانی به اردوی تیم ملی بانوان

همدان- ۲ بانوی جودوکار استان همدان با نظر کادر فنی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودوی دختران کشور فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مریم بربط» و «مهشید صفری» ۲ جودو کار موفق استان همدان در فهرست نهایی ۱۴ ورزشکار دعوت‌شده به این مرحله از اردوی تیم ملی قرار گرفتند.

این اردوی آماده‌سازی که از روز دوشنبه بیستم مهرماه به میزبانی استان کرمانشاه آغاز شده است تا بیست و هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت.

ملی‌پوشان حاضر در این اردو زیر نظر کادر فنی فدراسیون تمرینات تخصصی و آماده‌سازی خود را با هدف کسب آمادگی مطلوب برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو پیگیری می‌کنند.

گفتنی است حضور ۲ نماینده از جودوی همدان در اردوی تیم ملی بار دیگر نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این رشته ورزشی در استان همدان و توانمندی بانوان ورزشکار این دیار در عرصه‌های ملی است.

کد مطلب 6976560

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