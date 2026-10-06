واکسیناسیون رایگان ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار راس دام در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فخرآبادی‌پور پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به سابقه بیش از یک قرن فعالیت دامپزشکی در خدمت به جامعه، اظهار کرد: توقف خدمات دامپزشکی می‌تواند خسارات و آسیب‌های قابل توجهی به جامعه وارد کند.

وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار مورد واکسیناسیون به‌صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفته است و این خدمات حتی در مناطق صعب‌العبور روستایی و عشایری نیز متوقف نمی‌شود.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با اشاره به اجرای طرح‌های مبارزه با بیماری‌های دامی، عنوان کرد: سم‌پاشی علیه انگل‌های خارجی دام و اماکن دامی در دستور کار قرار دارد تا با مراقبت و پایش مستمر، فرآورده‌های دامی سالم به دست مردم برسد.

فخرآبادی‌پور ادامه داد: دامپزشکی از ابتدای زنجیره تولید محصولات دامی و آبزی بر فرآیندها نظارت دارد و تلاش می‌شود از ورود و انتشار عوامل بیماری‌زا جلوگیری شود.

وی بخش مهمی از فعالیت‌های دامپزشکی را مرتبط با صادرات دانست و گفت: تمامی فرآورده‌های خام دامی که از کشور صادر یا ترانزیت می‌شوند، تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند و از نظر بیماری‌های مختلف بررسی می‌شوند تا از انتقال بیماری به جمعیت دامی کشور جلوگیری شود.

ذبح ۲۶ هزار رأس دام تحت نظارت دامپزشکی

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان بیان کرد: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال، ۲۶ هزار رأس دام تحت نظارت دامپزشکی ذبح شرعی شده و پس از تأیید کارشناسان دامپزشکی وارد چرخه مصرف شده‌اند.

فخرآبادی‌پور افزود: طی یک سال گذشته ۲۰ میلیون قطعه طیور نیز تحت نظارت دامپزشکی کشتار و پس از تأیید وارد مراکز عرضه شده‌اند.

وی ادامه داد: میزان جوجه‌ریزی در استان نیز به بیش از ۲۵ میلیون قطعه افزایش یافته و با اجرای برنامه‌های نظارتی و واکسیناسیون، سال آرامی از نظر بیماری‌های حوزه طیور پشت سر گذاشته شد.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: در این مدت ۱۹ میلیون دوز واکسن طیور تأمین و تزریق شده است.

کنترل ۱۳۵ هزار تن فرآورده دامی و قرنطینه‌ای

وی با اشاره به فعالیت‌های قرنطینه‌ای دامپزشکی هرمزگان اظهار کرد: ۱۳۵ هزار تن انواع فرآورده‌های دامی کنترل و قرنطینه شده و پس از تأیید، اجازه ورود به کشور را دریافت کرده‌اند.

فخرآبادی‌پور همچنین به نظارت بر مزارع پرورش ماهی و میگو اشاره کرد و گفت: سلامت بچه‌ماهی‌های وارداتی به‌طور کامل ارزیابی می‌شود تا آسیبی به اکوسیستم و جمعیت آبزیان وارد نشود و در همین راستا برخی بیماری‌های خطرناک نیز حذف شده است.

وی افزود: حدود ۷۰ هزار تن انواع فرآورده‌های شیلاتی با نظارت دامپزشکی صادر شده و بر ۱۲۱ هزار تن فرآورده‌هایی که در سایر کشورهای جهان تولید شده و از مسیر ایران ترانزیت شده‌اند نیز نظارت صورت گرفته است.

انجام یک هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی از مزارع پرورش میگو

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با تشریح عملکرد اداره آبزیان این اداره‌کل گفت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی و نمونه‌برداری از مزارع پرورش میگو انجام شده است.

فخرآبادی‌پور افزود: حدود ۲ میلیارد قطعه لارو تولیدی نیز با نظارت دامپزشکی وارد مزارع پرورشی شده است.

وی با اشاره به نظارت بر حوزه دارویی دامپزشکی بیان کرد: ۸۰ هزار تن واردات دارویی تحت نظارت دامپزشکی هرمزگان انجام شده و علاوه بر کنترل داروخانه‌های دامپزشکی، اثربخشی داروها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حدود ۳۴ هزار مورد معالجه بیماری نیز با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و ۶ هزار و ۵۶۶ قطعه طیور نیز تحت معالجه قرار گرفته‌اند.

ثبت ۶۳ هزار پایش آزمایشگاهی در یک سال

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با اشاره به اهمیت فعالیت‌های آزمایشگاهی در صادرات محصولات دامی و آبزی، اظهار کرد: کنترل‌های آزمایشگاهی با رعایت الزامات کشورهای مقصد انجام می‌شود تا زمینه حضور محصولات استان در بازارهای بین‌المللی فراهم باشد.

فخرآبادی‌پور خاطرنشان کرد: مهر دامپزشکی در بازارهای جهانی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا طی یک سال گذشته ۶۳ هزار مورد پایش آزمایشگاهی انجام شده که در این فرآیند از ظرفیت آزمایشگاه‌های همکار نیز استفاده شده است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با گوشت‌های آلوده، عنوان کرد: گوشت‌های فاسد شده، به دلیل انفجار بندر شهید رجایی آسیب دیده بودند و با نظارت دقیقی در سایت پسماند بندرعباس، دفن شدند و هیچ گوشتی از سایت خارج نشد، بخش کمی از این گوشت‌ها خارج از شبکه پیدا شد که در همان روز اول با آن برخورد شد.

مدیرکل دامپزشکی در پاسخ به سوالی در رابطه با آلودگی نفتی خلیج فارس عنوان کرد: تاالان خوشبختانه گزارشی مبنی بر آلودگی هیدروکربنی در آزمایش‌ها ندیده‌ایم و کماکان در حال پایش هستیم و با توجه به پدیده ال نینو به مزارع پرورش میگو اعلام کرده‌ایم سریعا محصول خود را جمع آوری کنند اما به مردم توصیه می‌کنیم اکیدا از خوردن پوست و سر ماهی پرهیز کنند، چرا که این دو بخش بیشترین جذب فلزات سنگین را دارد.