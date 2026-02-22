۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: طرح نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز با حضور ۲۹ گروه ثابت و سیار در هرمزگان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فخرآبادی پور اظهار کرد: در این طرح ۴۰ بازرس بهداشتی، دامپزشک و ۱۳ ناظر شرعی صبح و عصر در مدت ۴۰ روز کار نظارت را بر عهده دارند.

فخرآبادی پور افزود: این گروه‌ها بر مراکز تولید، کشتارگاه‌های دام و طیور، عرضه فرآورده‌های خام دامی و به ویژه گمرکات نظارت می‌کنند.

حجت الاسلام حمزه‌ای مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی هرمزگان نیز گفت: در کشتارگاه‌ها نیز ذابحان آموزش دیده برای نظارت بر ذبح شرعی حضور دارند.

طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی هرمزگان از ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد.

کد خبر 6756364

