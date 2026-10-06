افزایش پایداری شبکه آبرسانی در دیباج دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از اجرای یک طرح آبرسانی اعلام کرد: با هدف افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه آبرسانی شهر دیباج، یک دستگاه شیر ۲۰۰ بر روی خط انتقال آب این شهر نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: با توجه به وقوع سیلاب در ماه گذشته و وارد شدن خسارت به بخشی از تأسیسات شبکه آبرسانی شهر دیباج و همچنین خروج دو حلقه چاه از مدار بهره‌برداری، بررسی‌های فنی و کارشناسی با هدف ارتقای تاب‌آوری شبکه و تأمین پایدار آب شرب شهروندان انجام شد.

مدیرعامل آبفای سمنان گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، به‌منظور فراهم کردن امکان استفاده از چاه دوم در شرایطی که چاه نخست از مدار بهره‌برداری خارج شود، نصب یک دستگاه شیر ۲۰۰ در محل مناسب از خط انتقال ضروری تشخیص داده شد.

کشاورزیان افزود: این اقدام، ضمن افزایش انعطاف‌پذیری شبکه آبرسانی، امکان مدیریت مؤثرتر شرایط اضطراری و بهره‌گیری مناسب‌تر از ظرفیت منابع تأمین آب را فراهم کرده و در استمرار و پایداری تأمین آب شرب شهر دیباج مؤثر خواهد بود.