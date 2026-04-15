اصلاح و توسعه نزدیک به ۳۳ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب در خوی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی پاشایی در این زمینه از اجرای مجموعاً ۳۲.۶ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه و خطوط انتقال آب در این شهرستان خبر داد و گفت این اقدامات با هدف افزایش پایداری تأمین آب و کاهش هدررفت انجام شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۹.۳۷ کیلومتر اجرای خط انتقال برای افزایش ظرفیت انتقال و پایداری تأمین آب، ۱۴.۶۴ کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی برای پوشش‌دهی به مناطق جدید و رفع کمبود فشار و ۸.۴۶ کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی با هدف کاهش هدررفت و بهبود کیفیت خدمات انجام شده است. همچنین ۱۳۰ متر اصلاح خط انتقال در نقاطی که دچار فرسودگی یا افت عملکرد بودند، اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوی با اشاره به ضرورت این اقدامات گفت اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه، مدیریت مصرف و کاهش خسارات ناشی از شکستگی‌ها خواهد داشت.

تولید بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب آب شرب در خوی طی سال گذشته

پاشایی، با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۳۵ میلیون و ۷۴۵ مترمکعب آب شرب در این شهرستان تولید شده است، اضافه کرد:تأمین آب شرب در خوی کاملاً متکی بر منابع زیرزمینی بوده و همه حجم تولیدی از طریق بهره‌برداری از چاه‌ها و چشمه‌های موجود در محدوده شهرستان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پایداری منابع زیرزمینی تأکید کرد: شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی، ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی را دوچندان کرده است، شرکت آب و فاضلاب خوی با اجرای برنامه‌های پایش کیفی و کمی منابع، تلاش می‌کند آب شرب سالم و پایدار را به دست مشترکان برساند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوی همچنین از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه تأمین، انتقال و توزیع آب خبر داد و گفت که این طرح‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه و کاهش هدررفت آب در دستور کار قرار دارد.