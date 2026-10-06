به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: مقارن ساعت ۰۵:۴۵ بامداد چهاردهم مهرماه جاری، طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور بندرلنگه، ۵ کیلومتر بعد از بوستانه، سریعا سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های مغویه، بندرکنگ، شهری بندرلنگه به محل فوریت اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان و ارزیابی اولیه محل حادثه، به دنبال واژگونی مینی بوس ۱۲ نفر مصدوم شده بودند، که پس از رهاسازی، دریافت خدمات اولیه درمانی، ۱ نفر در محل درمان و ۱۱ نفر مصدوم جهت بررسی تخصصی تر به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام شدند، که حال عمومی مصدومین مساعد است.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گفت: کاهش حوادث ترافیکی نیازمند مسئولیت‌پذیری همه کاربران جاده، توجه به شرایط مسیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و مانورهای پرخطر و توجه جدی به وضعیت فنی وسایل نقلیه است.

دکتر خوانچه مهر در پایان افزود: رانندگان وسایل نقلیه عمومی به دلیل حمل مسافر، مسئولیت بیشتری در قبال حفظ جان سرنشینان دارند و رعایت سرعت مجاز، استراحت کافی، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و اطمینان از ایمنی خودرو، از مهم‌ترین اصول پیشگیری از حوادث قابل اجتناب است و ایمنی در جاده، مسئولیتی مشترک و حفظ جان مسافران، مهم‌ترین اولویت در حمل‌ونقل عمومی است.