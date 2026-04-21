۹ مصدوم در پی دو حادثه رانندگی در محورهای هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر در تشریح جزئیات این حوادث، اظهار داشت: حادثه نخست حوالی ساعت ۱۴:۵۰ بعدازظهر در پی تماس با واحد ارتباطات مرکز، مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور حاجی‌آباد به شیراز، محدوده پل روستای طارم گزارش شد که بلافاصله آمبولانس‌های پایگاه‌های جاده‌ای گهکم و سرچاهان به محل حادثه اعزام شدند، کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت اندام‌ها ۴ مصدوم این سانحه را جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) حاجی‌آباد منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اشاره به وقوع حادثه دوم در محور روستای بوستانه به سمت بندرلنگه، افزود: در این سانحه که روبه‌روی سردخانه رخ داد، دو خودروی سواری سمند و پژو ۲۰۷ به شدت با یکدیگر برخورد کرده و هر دو خودرو دچار حریق شدند که به‌دنبال آن، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های مغوئیه و شهری بندرلنگه به محل اعزام شدند. بر اساس بررسی‌های اولیه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت که ۳ نفر از آن‌ها پیش از حضور نیروهای امدادی توسط خودروهای شخصی به مراکز درمانی منتقل شده بودند و ۲ مصدوم دیگر که آقایانی ۳۴ و ۵۳ ساله بودند، پس از دریافت خدمات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت بررسی تخصصی‌تر به بیمارستان شهدای بندرلنگه انتقال یافتند.

خوانچه‌مهر در پایان با ابراز نگرانی از افزایش وقوع حوادث ترافیکی در محورهای استان، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از مصدومان این حوادث تا مدت‌ها با عوارض و ناتوانی‌های جسمی و روانی ناشی از تصادف دست‌به‌گریبان هستند و تأکید کرد رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی و رانندگی نکردن در شرایط خستگی، نقش کلیدی در پیشگیری از این حوادث تلخ و حفظ جان هم‌استانی‌ها دارد.