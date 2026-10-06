تمجید صفحه اینستاگرام بوکس آسیا از ملی پوش کشورمان

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه اینستاگرام بوکس آسیا در مطلبی با اشاره به عملکرد سام استکی مقابل حریف باتجربه هندی در بازیهای آسیایی ناگویا به تحسین توانایی‌ها و آینده این بوکسور جوان ایرانی پرداخت.

در این مطلب آمده است: تیم ایران شاید در وجود سام استکی ۲۰ ساله گوهری طلایی یافته باشد. استکی با قدم‌گذاشتن به صحنه بازی‌های آسیایی و رویارویی با بوکسوری باتجربه از هند، کشوری که بهترین عملکرد را در رقابت‌های بوکس داشته است، نشان داد که جای او در میدان‌های بزرگ است.

در بخش دیگری از این مطلب با تأکید بر ظرفیت پیشرفت این ملی پوش کشورمان آمده است: وی تنها ۲۰ سال دارد و این تازه آغاز راه است. ایران استعدادی هیجان‌انگیز و آینده‌دار در اختیار دارد و مشتاقیم ببینیم در ادامه او را در کدام رقابت‌ها به میدان خواهد فرستاد. این نام را به خاطر بسپارید:سام استکی.

گفتنی است سام استکی نایب قهرمان رقابتهای قهرمانی امیدهای آسیا پسر علیرضا استکی سرمربی سابق تیم ملی بوکس بزرگسالان است.