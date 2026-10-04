به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازی‌ های آسیایی با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و ایستادن در جایگاه ششم، تنها یک پله بالاتر از دوره پیشین به کار خود پایان نداد. ناگویا برای ورزش ایران صحنه شکستن رکورد ها و عبور از سد نخستین‌ ها بود؛ از طلای تاریخی بانوان در رشته‌ هایی مانند تکواندو و روئینگ و نخستین مدال‌ های زنان در وزنه‌برداری و دوومیدانی تا رکورد شکنی در رشته‌های مختلف و ثبت نخستین افتخارات ایران در رشته‌ هایی مانند پدل و ورزش‌های الکترونیک؛ کارنامه‌ای که این دوره را به یکی از تاریخی‌ ترین حضور های ایران در بازی‌ های آسیایی تبدیل کرد.

بانوان؛ درخشان‌ترین فصل تاریخ‌سازی

یکی از مهم‌ ترین اتفاقات ناگویا، عملکرد تاریخی زنان ورزشکار ایران بود. آنها با کسب ۳ مدال طلا، بهترین عملکرد تاریخ خود در یک دوره بازی‌ های آسیایی را ثبت کردند؛ ۳ طلایی که معادل ۷۵ درصد مجموع چهار طلای بانوان ایران در تمام ادوار پیش از ناگویاست.

فاطمه مجلل در روئینگ، نخستین طلای تاریخ روئینگ زنان ایران در بازی‌ های آسیایی را به دست آورد و ساغر مرادی نیز با قهرمانی در تکواندو، نخستین طلای تاریخ تکواندو زنان ایران در بازی‌ های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. در کنار این دو طلا، دختران ایران در رشته‌های مختلف نیز برای نخستین‌بار به مدال رسیدند؛ از جمله ریحانه کریمی که با کسب برنز، نخستین مدال تاریخ وزنه‌ برداری زنان ایران در بازی‌ های آسیایی را به دست آورد.

اما تاریخ‌ سازی زنان ایران به مدال‌ های طلا و برنز محدود نشد. زهرا زارعی با کسب نقره ۴۰۰ متر، نخستین مدال زنان ایران در مواد دوومیدانی بازی‌ های آسیایی را به دست آورد و تیم کاتای زنان ایران نیز با ترکیب فاطمه صادقی، زینب حسینی و سپیده امینی، نخستین مدال تیمی زنان ایران در کاتا را ثبت کرد.

بوکس زنان؛ شکستن یک دیوار تاریخی

ناگویا برای بوکس زنان ایران نیز نقطه‌ای تاریخی بود. سارینا نقش برای نخستین‌ بار در تاریخ، به عنوان یک دختر بوکسور ایرانی در بازی‌ های آسیایی روی رینگ رفت و در نخستین مبارزه خود نیز به پیروزی رسید.

در بخش مردان هم امیر اسماعیلی با کسب مدال برنز، نخستین مدال تاریخ بوکس ایران در ادوار بازی‌ های آسیایی را به نام خود ثبت کرد؛ اتفاقی که یکی از مهم‌ ترین نخستین‌ های کاروان ایران در ناگویا بود.

ترامپولین؛ نخستین حضور، نخستین فینال ها

ناگویا همچنین نخستین حضور ایران در رقابت‌ های ترامپولین بازی‌ های آسیایی را رقم زد. در بخش مردان، دو نماینده ایران راهی فینال شدند و در بخش زنان نیز فاطمه توسلی و یلدا حسن‌شوکتی برای نخستین‌ بار در این رشته در بازی‌ های آسیایی به میدان رفتند. توسلی با صعود به فینال، نخستین بانوی ایرانی شد که در ترامپولین بازی‌ های آسیایی به جمع فینالیست‌ ها راه یافت.

تنیس زنان؛ نخستین بردهای انفرادی پس از انقلاب

ماندگار فرزامی و مشکات‌ الزهرا صفی نیز با پیروزی در دور نخست رقابت‌ های انفرادی، نخستین بردهای تنیس زنان ایران در بخش انفرادی بازی‌های آسیایی پس از انقلاب را رقم زدند؛ اتفاقی که حتی بدون کسب مدال، در تاریخ این رشته ثبت شد.

شنا؛ پایان یک انتظار ۱۶ ساله

یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه، بازگشت شنای ایران به فینال انفرادی بازی‌ های آسیایی پس از ۱۶ سال بود. هومر عباسی با صعود به فینال ۵۰ متر کرال پشت و ثبت رکورد ملی ۲۵.۳۷ ثانیه، این طلسم را شکست. او در فینال نیز با زمان ۲۵.۲۳ ثانیه به مقام هفتم رسید.

دوومیدانی؛ طلا پس از ۵۲ سال و رکورد بازی‌ها

محمدرضا طیبی نیز یکی از ماندگارترین قاب‌های ناگویا را ساخت. او با پرتاب ۲۰ متر و ۸۱ سانتی‌متر به مدال طلای پرتاب وزنه رسید و هم‌زمان رکورد بازی‌ های آسیایی را شکست. این طلا پس از ۵۲ سال، پرتاب وزنه ایران را دوباره به قله بازی‌های آسیایی رساند.

رکوردشکنی در وزنه‌برداری

بازی های آسیایی ناگویا در وزنه‌ برداری هم شاهد رکورد شکنی‌ های مهمی بود؛ علی داودی رکورد آسیا و بازی‌ های آسیایی را جا به‌ جا کرد و علی عالی‌ پور نیز موفق به ثبت رکورد جهانی شد. بدین ترتیب وزنه‌ برداری ایران در کنار مدال‌ آوری، در بخش رکوردها نیز یکی از رشته‌ های شاخص کاروان بود.

رکورد تاریخی در تنوع رشته‌های مدال‌ آور

یکی دیگر از اتفاقات کمتر دیده‌شده اما مهم در جریان بازی های آسیایی ناگویا، گسترش دامنه مدال‌ آوری ایران بود؛ کاروان ایران در این دوره در ۲۱ رشته ورزشی صاحب مدال شد؛ رکوردی تاریخی که از رکورد قبلی ایران یعنی ۲۰ رشته عبور کرد. این اتفاق نشان داد منابع مدال‌آوری ایران بیش از گذشته از چند رشته سنتی فراتر رفته است و همین می تواند امید به آینده را پررنگ تر کند.

در کنار رشته‌ های همیشگی مانند کشتی، تکواندو و وزنه‌برداری، مدال‌آوری ایران در رشته‌هایی همچون ژیمناستیک، سنگنوردی، کبدی، بسکتبال، بسکتبال سه‌نفره، ورزش‌ های الکترونیک و پدل، تصویر متنوع‌ تری از ظرفیت ورزش ایران در بازی‌ های آسیایی ارائه کرد.

پدل و ورزش‌ های الکترونیک؛ نخستین مدال‌ ها در نخستین تجربه‌ ها

در بازی های آسیایی ناگویا، پدل ایران در نخستین حضور خود در این بازی‌ ها به مدال برنز رسید؛ امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی با پیروزی در دیدار رده‌بندی و در یک جدال تمام ایرانی روی سکوی سوم ایستادند.

در ورزش‌های الکترونیک هم ایران برای نخستین‌ بار در تاریخ بازی‌ های آسیایی صاحب مدال شد؛ اتفاقی که نشان‌ دهنده ورود موفق یک حوزه نوین به سبد مدال‌ آوری ورزش ایران بود.

ناگویا؛ فقط یک جدول مدالی نیست

در نهایت، کارنامه ایران در ناگویا را نمی‌ توان فقط با عدد ۵۲ مدال یا رتبه ششم جدول مدالی سنجید. اهمیت این دوره در مجموعه‌ ای از اتفاقات نهفته است که برخی از آنها برای نخستین‌ بار در تاریخ ورزش ایران رقم خوردند؛ از اولین طلای زنان در رشته‌ هایی مانند تکواندو و روئینگ تا نخستین مدال‌ های بوکس و وزنه‌ برداری زنان، از نخستین حضور زنان در بوکس و ترامپولین تا بازگشت شنا به فینال پس از ۱۶ سال، از شکستن رکورد بازی‌ های آسیایی در پرتاب وزنه تا ثبت رکوردهای آسیایی و جهانی در وزنه‌ برداری.

ناگویا در کنار ارتقای یک پله‌ ای جایگاه ایران در جدول مدالی، افزایش تعداد طلاها از ۱۳طلای هانگژو به ۱۹ طلا، و ثبت رکورد مدال‌آوری در ۲۱ رشته، بیش از هر چیز تصویری از گسترش دامنه موفقیت‌ های ورزش ایران و ظهور نسل تازه‌ای از ورزشکاران تاریخ‌ ساز بود.

و شاید مهم‌ترین قاب این دوره، سهم پر رنگ دختران ایران در این تاریخ‌ سازی باشد؛ دخترانی که در ناگویا نه فقط مدال گرفتند، بلکه در چندین رشته، برای نخستین‌ بار نام ایران را در صفحه‌ای تازه از تاریخ بازی‌ های آسیایی ثبت کردند.