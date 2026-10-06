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کد مطلب 6969666
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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

سردرگمی مردم در طرح جدید کارت سوخت

سردرگمی مردم در طرح جدید کارت سوخت

اجرای طرح جدید شرکت پالایش و پخش برای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها، موجب سردرگمی برخی مردم شده است.

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