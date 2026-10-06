دریافت 9 MB کد مطلب 6969666 https://mehrnews.com/x3dfQ6 ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ کد مطلب 6969666 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ سردرگمی مردم در طرح جدید کارت سوخت اجرای طرح جدید شرکت پالایش و پخش برای استفاده از کارت سوخت جایگاهها، موجب سردرگمی برخی مردم شده است. کپی شد مطالب مرتبط جهاد صرفهجویی؛ راهکار کاهش فشار بر شبکه گاز و تأمین بنزین شکست محاسبات دشمن در مختلسازی ۷۲ ساعته شبکه سوخترسانی کشور صفوی: بخش بزرگی از معادله قدرت در میدانهای نفتی رقم میخورد دستور عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانهها برچسبها جایگاه سوخت بنزین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
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