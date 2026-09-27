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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

شکست محاسبات دشمن در مختل‌سازی ۷۲ ساعته شبکه سوخت‌رسانی کشور

شکست محاسبات دشمن در مختل‌سازی ۷۲ ساعته شبکه سوخت‌رسانی کشور

معاون وزیر نفت گفت: دشمن قصد داشت با حمله به تأسیسات نفتی در اسفند ۱۴۰۴، سوخت‌رسانی کشور را در ۷۲ ساعت متوقف کند که با عملیات جهادی کارکنان صنعت نفت ناکام ماند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محمدصادق عظیمی‌فر در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شکست حصر آبادان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان صنعت نفت اظهار کرد: در جنگ‌های اخیر، حوزه انرژی یکی از کانون‌های اصلی درگیری بوده و هم از منظر حمله به زیرساخت‌های بالادست و پایین‌دست نفت و گاز و هم از منظر تأثیرات ژئوپلیتیکی در امنیت انرژی جهان و بازارهای بین‌المللی، حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: دشمن با هدف‌گذاری زنجیره پالایش و پخش و ایجاد وقفه در شریان‌های حیاتی، در شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ به تأسیسات راهبردی و انبارهای نفت تهران و البرز حمله کرد. هدف اصلی دشمن از این اقدام‌ها، شکستن مقاومت ملت و ایجاد نارضایتی عمومی بود؛ در همین مسیر صیانت از شریان انرژی کشور، صنعت پالایش و پخش هفت شهید تقدیم کرد.

وی با تأکید بر شکست محاسبات دشمن در ۷۲ ساعت گفت: تلمبه‌خانه‌های انبار نفت ری به‌عنوان شریان اصلی انتقال سوخت مورد هدف قرار گرفت و دشمن برآورد کرده بود که طی ۷۲ ساعت، توزیع سوخت در نیمه شمالی کشور به‌طور کامل متوقف شود؛ اما با همت جهادی کارکنان صنعت پالایش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت، از ایجاد هرگونه خلل در سوخت‌رسانی جلوگیری شد.

عظیمی‌فر خاطرنشان کرد: در شرایطی که تأسیسات در حال سوختن بود، با سازماندهی انتقال سوخت از طریق هزاران نفتکش، جریان خدمت‌رسانی به مردم با قوت ادامه یافت و معادلات دشمن برای ایجاد ناترازی و نارضایتی با مجاهدت کارکنان صنعت نفت شکست خورد.

کد مطلب 6960443
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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