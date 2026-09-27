به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محمدصادق عظیمی‌فر در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شکست حصر آبادان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان صنعت نفت اظهار کرد: در جنگ‌های اخیر، حوزه انرژی یکی از کانون‌های اصلی درگیری بوده و هم از منظر حمله به زیرساخت‌های بالادست و پایین‌دست نفت و گاز و هم از منظر تأثیرات ژئوپلیتیکی در امنیت انرژی جهان و بازارهای بین‌المللی، حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: دشمن با هدف‌گذاری زنجیره پالایش و پخش و ایجاد وقفه در شریان‌های حیاتی، در شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ به تأسیسات راهبردی و انبارهای نفت تهران و البرز حمله کرد. هدف اصلی دشمن از این اقدام‌ها، شکستن مقاومت ملت و ایجاد نارضایتی عمومی بود؛ در همین مسیر صیانت از شریان انرژی کشور، صنعت پالایش و پخش هفت شهید تقدیم کرد.

وی با تأکید بر شکست محاسبات دشمن در ۷۲ ساعت گفت: تلمبه‌خانه‌های انبار نفت ری به‌عنوان شریان اصلی انتقال سوخت مورد هدف قرار گرفت و دشمن برآورد کرده بود که طی ۷۲ ساعت، توزیع سوخت در نیمه شمالی کشور به‌طور کامل متوقف شود؛ اما با همت جهادی کارکنان صنعت پالایش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت، از ایجاد هرگونه خلل در سوخت‌رسانی جلوگیری شد.

عظیمی‌فر خاطرنشان کرد: در شرایطی که تأسیسات در حال سوختن بود، با سازماندهی انتقال سوخت از طریق هزاران نفتکش، جریان خدمت‌رسانی به مردم با قوت ادامه یافت و معادلات دشمن برای ایجاد ناترازی و نارضایتی با مجاهدت کارکنان صنعت نفت شکست خورد.